Gütenbach / Furtwangen Satzung für Bebauungsplan Neueck steht

Der Zweckverband „Interkommunales Gewerbegebiet Neueck“ brachte jetzt die Satzung für den Bebauungsplan auf den Weg. Satzung wie Wirtschaftsplan beschlossen die zehn Mitglieder des Zweckverbandes, bestehend aus Gemeinderäten beider Kommunen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Das Verfahren verzögerte sich, da sich nach der ersten Offenlage des Bebauungsplans Änderungen ergaben. Bei der zweiten Offenlegung wurden die acht Stellungnahmen der Fachbehörden weitestgehend eingearbeitet. In den Plan aufgenommen wurde eine Linksabbiegespur an der Straße von Gütenbach her, diese werde aber zunächst nicht gebaut, die künftige Verkehrssituation ist abzuwarten.

Laut Umweltplanung sollen die Feldgehölze erhalten bleiben, teils neue sowie Bäume gepflanzt werden. Durch den baulichen Eingriff sind Ausgleichsmaßnahmen notwendig. Dabei sollen an den Waldrändern Stalterhof, Bühlhof und im Hübschental Fichten Laubbäumen weichen, die Schanze soll im Bühlwald rückgebaut werden.

Der Skiwanderweg liegt im künftigen Grünstreifen des neuen Gewerbegebiets, so auf Nachfrage von Franz Sauter. Sollte das Gebiet später noch erweitert werden, ist die geplante Erschließung vom Höhenweg her geplant. Dieser sie jedoch von Erholungssuchenden hoch frequentiert, eine andere Option sollte man sich offenlassen, wandte Roland Thurner ein. Zudem wurde der Satzungstext dahingehend geändert, dass generell Solaranlagen zulässig sind.

Christian Marzahn vom Bauamt stellte die Zeitplanung der Büros Breinlinger und Partner vor, mit Hochdruck werde derzeit die Ausschreibung vorbereitet, Ende Mai bis Anfang Juni könnte der Baubeginn möglich sein. Franz Kleiser stellte den Wirtschaftsplan des im Jahr 2012 gegründeten Zweckverbandes vor, der eine Fläche von 4,56 Hektar umfasst.

Die Erschließung des Gebiets ist im Vermögensplan der dickste Posten. 730 000 Euro ist für die Erschließung der Straße veranschlagt, noch ohne Feindecke. Mit weiteren 735 000 Euro schlägt die Erschließung mit Wasser/Abwasser zu Buche.

Als Einnahmen sind 750 000 Euro aus Verkauf der Grundstücke eingestellt. Rainer Jung fragte nach, ob diese Summe realistisch und seriös sei. Wenn die Erlöse nicht kommen, würde dies den städtischen Haushalt sehr belasten. "Es sind verschiedene Interessenten da", so Kleiser. Wenn doch zu wenig Grundstücke verkauft würden, müsse man eine abschnittsweise Erschließung prüfen.