Gütenbach Musiker helfen der Bregtalschule

Die Heiligabendbläser gehören bereits seit vier Jahrzehnten fest zur Weihnachtszeit auf den Straßen Gütenbachs.

Gütenbach – Eine neue Rekordsumme überreichten die Gütenbacher Heiligabendbläser an den Freundeskreis der Bregtalschule. 1550 Euro an Spenden kamen zusammen, berichteten die vier Bläser, die das Geld an den Kassierer des Vereins, Alfons Scholl, überreichten. Pascal Kapp, Marcus Gruber, Johannes Riesle und Andreas Rösch hatten sechs Stunden lang weihnachtliche Klänge gespielt. Das stattliche Resultat erhielt nun Kassierer Heinz Faller als großzügige Spende an die Bregtalschule. An 14 Stationen hatten die Bläser an Heiligabend in Gütenbach musiziert, am ersten Weihnachtstag zudem auch noch nach dem Gottesdienst. Die weihnachtlichen Klänge gehören fest ins Gütenbacher Programm, zahlreiche Zuhörer warteten schon auf den Auftritt, und sie versorgten die Musiker mit belegten Wecken, Weihnachtsplätzchen oder einem Schnäpsle.

In dritter Generation

Im Namen des Freundeskreises der Bregtalschule bedankte sich Waltraud Zähringer für die Spenden und hob hervor, dass die Heiligabendbläser seit über 40 Jahren zum Gütenbacher Weihnachtsprogramm gehören. Manche der Musiker spielen schon in der dritten Generation bei dieser musikalischen Runde durchs Dorf mit.