Gütenbach/Furtwangen Mädchen zeigen ihr handwerkliches Geschick

Die Firmen Faller und Koepfer bieten Einblicke in technische Berufsfelder und tragen so dazu bei, männertypische Berufe für Frauen zu öffnen.

Gütenbach/Furtwangen – Der Girls' Day ist das weltweit größte Berufsorientierungsprojekt für Schülerinnen und erzielt eine einmalige Breitenwirkung. Unternehmen und Organisationen beteiligen sich seit 2001 mit bisher etwa 10 000 Angeboten für 1,8 Millionen Mädchen. Darunter waren auch zwei Unternehmen aus der Region.

Die Firma Koepfer Zahnrad- und Getriebetechnik bot den Schülerinnen auch in diesem Jahr die Gelegenheit, einen Tag lang in die Welt von männertypischen Berufen einzutauchen. Nach einer Vorstellungsrunde und der Firmenvorstellung konnten die Schülerinnen nach kurzen Anleitungen verschiedene Übungen selbst ausprobieren und dabei ihr handwerkliches Geschick zeigen.

So fertigten sie ein Reisespiel an und konnten den Arbeitsalltag eines Industriemechanikers hautnah erleben. Unterstützt wurden die Schülerinnen von den Auszubildenden Dennis Dilger und Felix Ganter.

Vom Modell zur Maschine

Darüber hinaus beteiligte sich die Firma Faller beim Girls' Day. Zuerst gestalteten die Mädchen in der Abteilung Entwicklung und Konstruktion eine 3D-Zeichnung eines Modelhauses. Anschließend konnten sie in der Abteilung Werkzeugbau eine Fräsmaschine bedienen und damit Metall verarbeiten.

Die Mädchen lernten dadurch, wie bei Faller Werkzeuge, Formen oder Maschinenbauteile hergestellt werden. Sie entdeckten somit eine Berufswelt, in denen Frauen bisher eher selten vertreten sind. So können sie frühzeitig Kontakte zu Ausbildungsverantwortlichen aufnehmen und werden motiviert, vielfältige Wahlmöglichkeiten zu nutzen, so die Hoffnung der Organisatoren des Girls' Day.