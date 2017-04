Gütenbach Lob für Gütenbachs Heimat- und Geschichtsverein: Der Verein schafft Identität

Bürgermeister Rolf Breisacher lobt den Heimat- und Geschichtsverein Gütenbach.

Am 10. Juni eröffnet das Gütenbacher Dorf- und Uhrenmuseum die Saison. Dies kündigte die Vorsitzende Jutta Weiß in der Hauptversammlung des Heimat- und Geschichtsvereins im Dorfcafé an. Wenige Tage zuvor, am Pfingstmontag, dem Mühlentag, wird die Sägemühle am Eingang des Hübschentales zur Besichtigung geöffnet. Hoffentlich bei schönerem Wetter als im vorigen Jahr, da musste man wegen Kälte und Schnee absagen, erinnerte die Vorsitzende.

Zu den Feierlichkeiten anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Firma Faller war das Museum geöffnet, fand viel Lob und Interessenten, wie Jutta Weiß berichtete. Sehr gute Resonanz fand die Krippenausstellung des Vereins, die der zweite Vorsitzende Fritz Sprenger organisiert hatte. In Angriff genommen wurde das „Projekt Plattewible“, der Verein möchte dafür sorgen, dass die Erinnerung an diese Figur nicht verloren geht und bewirbt sich beim Wettbewerb der Sparkasse.

Die Internetseite des Heimat- und Geschichtsvereins wird neu gestaltet, kündigte Jutta Weiß an. Michael Fehrenbach habe sich bereit erklärt, die Arbeit zu übernehmen, allerdings könnte er noch zwei oder drei ideenreiche Helfer gebrauchen. Der Wunsch der Vorsitzenden ist es, die Seite bis zur Museumseröffnung fertig zu haben.

Langjährige, verdiente Mitglieder des Heimat- und Geschichtsvereins wurden geehrt. Seit 30 Jahre Mitglied ist Mechthilde Wörner. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden auszeichnet: Norbert Krause, Iris Ott-Cazautet, Herta Maier, Beate Löffler, Elke und Jürgen Provazi, Franko Hug und Gertrud Schmidt. Das 20-jährige Vereinsjubiläum feierten Erwin Bammert, Herbert Pfaff, Franz Riesle, Ingrid und Horst Trenkle.

„Der Verein schafft Identität im Ort“, hob Bürgermeister Rolf Breisacher hervor. Heimatblättle und Museum seien „unschätzbar für den Ort“. Und das Museum biete zudem einen ansprechenden Raum für Trauungen.

Die Wahlen brachten keine Veränderungen: Fritz Sprenger bleibt stellvertretender Vorsitzender, Manfred Danner ist für die Pressearbeit zuständig, als Schriftführer wurde Gerold Ganter bestätigt, als Beisitzer ist Hardy Faller für das Heimatblättle zuständig.