Gütenbach Leck im Abwasserrohr bedroht Grundwasser

Der Gütenbacher Gemeinderat vergibt den Sanierungsauftrag für die Kläranlage. Das beschädigte Stahlrohr ist zwölf Meter lang.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Gütenbach – Kanalsanierungsarbeiten sind an der Gütenbacher Kläranlage erforderlich, war in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zu erfahren. Lisa Wolber erläuterte dem Gemeinderat, dass bei planmäßigen Arbeiten im Dezember 2016 mehrere Rohrbrüche an einem Stahlrohr zum Vorschein kamen. Abwasser konnte ins Grundwasser laufen.

Das beschädigte Stahlrohr ist etwa zwölf Meter lang. Danach folgt ein Betonrohr, das wohl unbeschädigt ist. Zwei Angebote wurden eingeholt, die allerdings weit auseinander klaffen, weil unterschiedliche Techniken angewendet wurden. Nach längerer Debatte erhielt der günstigste Bieter den Auftrag. Die Firma Elztäler Kanalsanierung hatte die Reparatur für rund 4600 Euro angeboten. Falls sich herausstellt, dass doch ein längeres Stück saniert werden muss, würde die Rechnung auf 5800 Euro klettern.

Da die Firma schon öfter für die Gemeinde tätig war und Thomas Scher­zinger die Vergabe empfahl, wurde der Auftrag vergeben. Mittel im Haushaltsplan sind zwar nicht vorgesehen, aber die Reparatur duldet nach Auskunft von Bürgermeister Rolf Breisacher keinen Aufschub.

Es geht nur um ein bis zwei Baugrundstücke, aber die Gemeinde musste 44 Stellen anschreiben und um Kommentare zur Außenbereichssatzung Hintertal bitten. „Keine Einwendungen“ kommentierten die meisten Ämter. „In bescheidenem Rahmen“ könne der Bauflächenbedarf durch die Satzung gedeckt werden, ist in der Vorlage des Gemeinderates zu lesen.

Damit wird vor allem einer Familie geholfen, die in diesem Gebiet dringend bauen möchte. Die weitere Entwicklung des Geländes wird im gemeinsamen Flächennutzungsplan mit Furtwangen festgelegt.

Abgelehnt wird die erweiterte Außenbereichssatzung vor allem vom Landesnaturschutzverband. Dessen Argumentation hielt die Gemeindeverwaltung entgegen, dass das vorhandene Biotop ausdrücklich von einer möglichen Bebauung ausgeschlossen wird. Einstimmig beschloss der Gütenbacher Gemeinderat die Satzung für den Außenbereich.

Über drei Baugesuche hatte das Gremium zu entscheiden. Ohne Diskussion stimmte man einer Begrüßungstafel auf der Neueck zu, ebenso einem Erweiterungsbau der Firma Weiß im Gewerbegebiet Ob der Eck. Ein geplanter Garagen-Neubau am Ortseingang führte zu einigen Debatten. Die Garage soll 45 Quadratmeter groß werden und ein Flachdach erhalten.

Am Ortseingang wäre ein Pultdach ansprechender, argumentierte Gemeinderat Jürgen Schonhardt, während Erika Franki dem Bauherrn keine weiteren Vorschriften machen wollte. Mehrheitlich wurde der Antrag auf Garagenbau gebilligt.