Gütenbach Kabarett in Gütenbach versammelt Kant und Katzenberger

Kabarettist Ingo Börchers begeistert sein aufmerksames Publikum im Hahnart-Kunstprojekt. Sein Themas ist eigentlich das Ich – und was drumherum so rumwuselt.

Gütenbach (bfg) Er redet schnell und viel, der Mann aus Bielefeld. Das neue politische Programm „Immer ich“ von Kabarettist Ingo Börchers dreht sich um Selbstbildnis und Selbstoptimierung in einer sich wandelnden Gesellschaft. Jetzt riss er sein aufmerksames Publikum im Hanhart-Kunstprojekt mit Philosophie und klarer politischer Haltung zu Begeisterung hin.

Sein neues Programm schleudert Börchers auf die Bühne, eine kleine, launische Selbstbehauptung. Verschiedene philosophische Betrachtungen zum Ich handelt er ab und zitiert und querverweist von Kant über Frisch und Freud bis zu Daniela Katzenberger und schlussfolgert: Es kommt auf die Perspektive an.

Sein Programm dreht sich um die Selbstdarstellung des Menschen, verloren im Daten-Tsunami mit Leinenzwang, denn man müsse permanent online sein. Er beschreibt eine Gesellschaft, in der der Selfie-Stick die Walkingstöcke ablöst, vom Selbstporträt, das lange den Künstlern überlassen wurde. Mit der Daten- und Bilderflut erzeugten 1000 Selfies noch lange kein Selbstbildnis, kritisiert er den gesellschaftlichen Wandel und seine Folgen. Aufmerksamkeit ist die Währung der Zeit, Selfies sind Erinnern im Präsens, da komme auch das Gefüge aus Raum und Zeit durcheinander: „Die letzte zeitliche Vereinbarung der Menschheit ist der Tatort am Sonntagabend“. Essen als neue Religion sei auch ein Selbstoptimierungsprojekt, so Börchers. Dabei outete er sich als „MuN – moralisch unterlegener Normalesser“.

Er hält der Gesellschaft den Spiegel vor, selbstreflektierend und nicht belehrend, wortreich und spitzfindig mit Querverweisen auf Dichter und Denker – und dabei äußerst unterhaltsam, denn seine philosophischen Ausflüge versinnbildlicht er mit Situationen aus dem Alltag. Um die Frage nach der eigenen Identität zu klären, bemüht er Max Frisch, Erich Fromm und Sigmund Freud, er zitiert und schlussfolgert temporeich und mit brillanter Denkschärfe. Im Prinzip gingen Strukturen und klare Verhältnisse flöten, es gebe in der Genderdebatte das gefühlte Geschlecht, den Avatar, also das zweite Ich im Netz und eine Biografie, die man sich zusammenreime und erdichte.

In seinem Parforceritt durch die Befindlichkeit der Gesellschaft streift er auch die Arbeitswelt, in der der Mensch weniger als Arbeitnehmer und mehr als Konsument gebraucht werde. Quasi ohne Luft zu holen beschreibt er ein Bild des heutigen Deutschlands mit all seinen Facetten. Börchers zündet ein Feuerwerk an Wortspielen, Pointen und Metaphern in atemberaubendem Tempo, dass man mit Denken, Lachen und Nachdenken gar nicht hinterherkommt. Börchers fordert höchste Aufmerksamkeit. Das und viel Applaus bekommt er vom restlos begeisterten Publikum.