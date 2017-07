Gütenbach Josef Rösch führt Chor-Gemeinschaft auf solider Basis

Der Gütenbacher Kirchenchor St. Katharina agiert jetzt mit einem neuen Vorsitzenden.

Gütenbach (kou) Seine Chorversammlung hielt der Gütenbacher Kirchenchor St. Katharina im Pfarrsaal ab. Deutlich wurden das gute Gemeinschaftsgefühl, die konzertanten Erfolge und solide Finanzen. Der Vorsitzende Karl Schuler sprach bei seiner Begrüßung von „herzhaften Proben“, die das Vereinsjahr begleiteten, und er lobte die zahlreichen Mitarbeiter. Einen genauen Überblick verschaffte Dirigent Gerold Scherzinger.

Glanzpunkt war das Patrozinium mit einer Messe von Michael Haydn, begleitet von Jagdhornbläsern. Beste Resonanz der Gottesdienstbesucher erfuhr die Reimann-Messe in C zu Weihnachten mit Chor, Orchester und Solisten. Nötig war ein enormes Probenpensum. Zu Ostern wandte man sich einer modernen Messvertonung zu, aktuelle Lieder wurden am Weißen Sonntag gesungen, getoppt durch achtstimmige Lieder zur Maiandacht. Ein Riesenerfolg wurde das Kirchenkonzert, mit dem man Neuland zusammen mit dem Akkordeonspielring betrat. Scherzinger dankte allen Mitwirkenden, freute sich über die Projektsänger und das ausgewogene Verhältnis von Frauen und Männern.

Dank galt Andreas Rösch und Pascal Kapp, die eine CD-Aufnahme der Weihnachtsmesse fertigten und Pfarrer Paul Demmelmaier für die finanzielle Unterstützung. Als Nahziel steht der Dekanats-Chortag am 22. Oktober in Bräunlingen an, und nach dem Patrozinium werde für Weihnachten die Missa brevis von Jakob de Haan aufgefrischt.

Schriftführerin Hildegard Scherzinger kam die Aufgabe zu, das letztjährige Protokoll zu verlesen und über die Haupt- und Kameradschaftskasse berichtete Karl Duffner. Solide Finanzen und sensationelle Endstände erfreuten alle Mitglieder.

Herbert Pfaff, der mit Pascal Kapp die Kassen prüfte, bestätigte einwandfreie Buchführung. Nachdem Pfarrer Paul Demmelmaier die Entlastung feststellen konnte, ging es zu den Wahlen. Karl Schuler bekam in Josef Rösch einen Nachfolger. Schriftführerin bleibt Hildegard Scherzinger und neue Kassenprüferin ist Ursel Knöbel. Anschließend wurde der Vereinsausflug diskutiert, und Zita Fritschi beantragte, bereits ab November das Probelokal des Chors zu beheizen.

Pfarrer Paul Demmelmaier dankte allen Mitgliedern und den Verantwortlichen für die qualitätsvolle Arbeit. Er sei überrascht, was der Chor leiste, und war angetan von dem guten Miteinander.