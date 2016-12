Gütenbach Jahresrückblick 2016: Dirndl, Lederhosen und geniale Stimmung

Mit seinem Oktoberfest hat sich der FC 04 Gütenbach mittlerweile in der Region etabliert

Ist das etwa das Oktoberfest in Gütenbach oder doch in München? Beim Besuch im Oktoberfest-Zelt des Gütenbacher Fußballvereins FC 04 konnte man fast den Eindruck gewinnen, man sei direkt in der bayerischen Hauptstadt gelandet. Das Zelt war proppevoll und die Gruppe Wälderwahn sorgte für Stimmung im Zelt. Für den Fußballverein FC 04 Gütenbach als Veranstalter war auch das 5. Oktoberfest ein „geniales Fest“, so Vorsitzender Volker Eschle.

Mit dem Oktoberfest hatten die Verantwortlichen des FC 04 vor einigen Jahren den richtigen Riecher. Schließlich wird es immer schwieriger, Vereinsfeste zu veranstalten, die bei der vielen Konkurrenz in der ganzen Region auch noch erfolgreich sind. Doch die Idee der Gütenbacher Fußballer zündete von Anfang an, die Fangemeinde wuchs von Jahr zu Jahr.

In diesem Jahr gab es dazu noch eine Besonderheit: An beiden Tagen war das Fest direkt mit dem Jubiläum von Modellbau-Faller kombiniert. Denn der Modellbau-Marktführer lockte unzählige Besucher an und der Fußballverein profitierte natürlich von diesem Besucherstrom. „Diese Kombination war ein Glücksfall, der Traum für uns als Verein“, so Volker Eschle.

Das Oktoberfest habe sich in den fünf Jahren seines Bestehens schon grandios entwickelt. Doch in diesem Jahr war es durch die Parallel-Veranstaltung etwas ganz Besonderes. Durch das Faller-Jubiläum bekam das Oktoberfest noch einmal einen kräftigen Schub nach vorne. Am Freitag herrschte den ganzen Tag über reger Betrieb und vor allem am Abend war das Festzelt voll besetzt. Den Auftakt bildeten hier die Breg Brass Buebe aus Vöhrenbach. Für die junge Kapelle selbst war ein solcher Auftritt in einem großen Festzelt auch eine Premiere und Herausforderung. Und anschließend sorgten in bewährter Weise die Symbadischen Senfoniker weiter für Stimmung. Am Samstag setzte sich dieser Erfolg nach einem regen Betrieb schon den ganzen Tag über am Abend fort.

Zur tollen Stimmung trug sicher auch bei, dass seit dem Start des Oktoberfestes in Gütenbach von Jahr zu Jahr immer mehr Besucher im stilechten Outfit kommen: Allein die Tatsache, dass etwa 90 Prozent der Gäste Dirndl oder Lederhosen trugen, sorgte für Oktoberfestatmosphäre. Allerdings sei man nun, so Volker Eschle, sowohl von den Arbeitskräften wie von den örtlichen Gegebenheiten beispielsweise für das Festzelt an eine Grenze gelangt. Für den Verein bedeute dies eine Mammutaufgabe.