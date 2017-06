Gütenbach Historische Postkarten zeigen das Dorf von früher

Spannender Saisonauftakt im Dorf- und Uhrenmuseum Gütenbach: Eine neue Ausstellung zeigt das Gütenbach früherer Zeiten im Detail.

Der Heimat- und Geschichtsverein lädt zum Saisonstart ins Dorf- und Uhrenmuseum ein. Die Eröffnung findet am Samstag, 10. Juni, um 14 Uhr statt. Dann können Besucher die Neuerwerbungen des Vereins in Augenschein nehmen. Zu diesen gehören unter anderem eine Figurenuhr aus dem 19. Jahrhundert. Etwas Besonderes hat sich der Verein einfallen lassen: Es werden zahlreiche alte Postkarten gezeigt, auf denen Gütenbach und die Umgebung zu sehen sind. Zum Teil hat man diese auf Posterformat vergrößert, somit können viele Details auch mit dem bloßen Auge erkannt werden. Sämtliche Exponate werden am Eröffnungstag kostenlos von den anwesenden Vorstandsmitgliedern und Helfern erklärt. Das Dorfmuseum hat bis Ende September immer mittwochs und samstags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Für Gruppen gibt es auf Anfrage Führungen außerhalb der Öffnungszeiten.

