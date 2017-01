Gütenbach Harsche Kritik am Bürgermeister aus dem Gemeinderat Gütenbach

Der stockende Informationsfluss von Rolf Breisacher stößt den Bürgervertretern sauer auf. Die Gruppierung „Wir in Gütenbach“ bildet unter anderem deshalb ab sofort eine Fraktion, um eigene Texte im Amtsblatt veröffentlichen zu dürfen.

Gütenbach (kou) Unzufriedenheit mit der Informationspolitik der Verwaltung prägte die Gemeinderatssitzung am Mittwoch. Gleich drei angesprochene Punkte gefielen den Bürgervertretern nicht. Jürgen Schonhardt nannte es „bescheiden hoch drei“, als es um einen Bauantrag eines Grundstückskäufers in der Joseph-Fischer-Straße ging. Hier würden voreilig vage Zusagen gemacht, um das vorgesehene Bauvorhaben auch gegen den restriktiven, seit 1995 gültigen Bebauungsplan Pfarrdobel zu ermöglichen. Schonhardt forderte eine Klärung der rechtlichen Verhältnisse und sah keine Notwendigkeit, die Dachtraufhöhe wunschgemäß zu verändern. Ferner werde möglicherweise die Sicht eines Anliegers eingeschränkt. Obwohl die Räte insgesamt gerne den Zuzug und den Bauwillen junger Familien sahen, wandten sich auch Rafaela Riesle, Manuel Scherzinger und Helmut Fahle gegen die angewandte Methode. Ferner meldete Jörg Markon Bedenken an, weil auf dem Grundstück nur ein Haus statt eines Doppelhauses gebaut werde. Schließlich wurde das Einvernehmen zum Bauvorhaben der Familie in modifizierter Weise erteilt.

Anlass zur Kritik gab es auch bei einem Problem mit dem Abwasser in der Kirchstraße, da versehentlich von acht Häusern nur sieben an die Kanalisation angeschlossen wurden. Zwar wurde statt einer soliden Bereinigung mit notwendigem Straßenaufriss eine vorläufige Hilfslösung gefunden, doch eine Information gab es nicht, was Rafaela Riesle und Florian Kienzler bemängelten. Ergänzend betonte Hans-Helmut Fahle, man müsse den Schaden „korrekt“ beseitigen, Regressansprüche der Gemeinde würden bestehen.

Informationsbedarf über Baufortschritt, Bauabschluss und Abrechnung hatte daneben Jörg Markon beim Projekt Grundschule.

Die bisherige Gruppierung „Wir in Gütenbach“ bildet ab sofort eine eigene Fraktion im Gemeinderat. Dies wurde nötig, um nach Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gütenbacher Geschäftsordnung Veröffentlichungen mit eigener Darstellung von Gemeindeangelegenheiten im Amtsblatt zu ermöglichen. Den Anlass hierzu sah Erika Franki, die sich daran störte, dass Bürgermeister Rolf Breisacher Artikel veröffentlichte, die nicht die Debatten und Inhalte in vollem Umfange wiedergegeben haben sollen. Der Rathaus-Chef beteuerte jedoch, neutral berichtet zu haben.

Gleichwohl gilt künftig, dass Fraktionen sich einmal pro Woche artikulieren können. Ein Bericht dürfe jedoch gewöhnlich nur 65 Druckzeilen umfassen, die Fraktion werde in der Dachzeile benannt. Hans-Helmut Fahle, Erika Franki und Jörg Markon wollen die Gelegenheit künftig nutzen und „einen Neuanfang starten, um vieles besser zu machen“, so Fahle.

Die Gruppierung um Jürgen Schonhardt hat bisher noch keine Fraktion gebildet und will das Thema erst ausführlich besprechen.