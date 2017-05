Gütenbach Gütenbacher sind echte Saubermänner

Schon der Nachwuchs sammelt fleißig Müll, damit dei Umwelt wieder zu ihrem Recht kommt.

Gütenbach – Erfreulich viele Helfer beteiligten sich wieder an der Aktion saubere Landschaft in Gütenbach. Bürgermeister Rolf Breisacher freute sich, dass so schon bei den Kindern ein Bewusstsein für eine saubere Umwelt geschaffen werde und dankte allen Teilnehmern. Während die freiwilligen Helfer zum Umwelttag von Gemeinderätin Rafaela Riesle (oberste Reihe, zweite von rechts) die letzten Anweisungen für die Müllsammelaktion erhielten, bereitete der Bauhof alle notwendigen Utensilien vor. Auch ein Container des Landkreises stand bereit, um den Unrat schließlich aufzunehmen. Zum Abschluss spendierte die Gemeinde traditionell ein kleines Vesper als Dank für das ehrenamtliche Engagement. Die Gemeindeverwaltung weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Altpapierlager des Skiclubs bei der Festhalle keine Müllentladestelle ist, sondern nur sauberes Altpapier gesammelt wird.