Gütenbach Gütenbacher Haus- und Gartenfreunde leben ihre Gemeinschaft

Der Verein blickt zufrieden auf das Erreichte des vergangenen Jahres. Gerade die gemeinsamen Bestellungen helfen jedem einzelnen beim Sparen.

Gütenbach (sh) „Der Verein der Haus- und Gartenfreunde Gütenbach ist kein Verein, der regelmäßig im Rampenlicht steht und Waldfeste feiert, aber die Geselligkeit kommt doch nicht zu kurz. Auch sonst steckt viel Arbeit dahinter“, würdigte Bürgermeisterstellvertreter Hans-Helmut Fahle, der auch die Grüße der Gemeinde überbrachte, die Arbeit des Vereins bei der Hauptversammlung. Aus eigener Erfahrung konnte er bestätigen, dass es hier viele interessante Aktivitäten und Angebote gibt von der monatlichen Zeitschrift über die Aktion Blumenerde und gemeinsame Ölbestellung bis zu den Einkaufstagen in der ZG Raiffeisen in Furtwangen.

Kassierer Jörg Markon berichtete über ein ausgeglichenes Kassenergebnis, wobei schon in diesem Jahr die im Vorjahr beschlossene Erhöhung der Mitgliedsbeiträge wieder zu einem positiven Abschluss führen dürfte. Insgesamt haben die Siedler aktuell 32 Mitglieder.

Gemeinschaftsleiter Peter Bammert konnte von einem recht ruhigen Jahr berichten. Es gab wieder die üblichen Aktionen wie die Ölsammelbestellung oder die Verkaufsaktionen in der ZG. Außerdem erinnerte er daran, dass Kündigungen der Mitgliedschaft ausschließlich zum Jahresende möglich sind und diese bis zum 30. September beim Verband in Karlsruhe eingegangen sein müssen.

Bei den Wahlen wurden Gemeinschaftsleiter Peter Bammert und Schriftführerin Gabi Merz in ihren Ämtern bestätigt. Auch der stellvertretende Bezirksvorsitzende Fritz Reichmann überbrachte ein Grußwort. Wie schon zuvor Peter Bammert erinnerte auch er an die große Lücke, die der Furtwanger Gemeinschaftsleiter Richard Menke nach seinem Tod im Verband Wohneigentum hinterlasse. Unter anderem war er lange Jahre für den Raum Oberes Bregtal als stellvertretender Vorsitzender im Bezirk tätig, hier sollten sich die drei Vereine Furtwangen, Neukirch und Gütenbach Gedanken über eine mögliche Nachfolge machen. Darüber hinaus würdigte er die gute Arbeit in dieser „kleinen und überschaubaren Gemeinschaft“.

In diesem Zusammenhang konnte Peter Bammert berichten, dass die beliebte Ölsammelbestellung nach dem Tod von Richard Menke von Josef Straub übernommen wurde. Auch hier werden wieder die entsprechenden Anmeldezettel ausgegeben werden. Grußworte gab es auch noch von den beiden Nachbar-Gemeinschaften durch Gerhard Biesemann aus Neukirch und Ralph Weißer aus Furtwangen.