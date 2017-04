Gütenbach Gütenbacher Fischer haben jede Menge Arbeit

Verein hat zwölf Kilometer Gewässer von Gemeinde gepachtet. Verkauf ist wichtige Einnahmequelle für Fischereigemeinschaft

Gütenbach (cha) Zwölf Kilometer Fischwasser hat die Gütenbacher Fischereigemeinschaft von der Gemeinde gepachtet. Hinzu kommen fünf Fischweiher. Bei der Hauptversammlung im Gasthaus „Maierhof“ hielten die Mitglieder Rückschau.

Von zahlreichen Arbeitseinsätzen mit Mähen, Instandhalten, Forellen fangen, Räuchern und Verkaufen berichtete der Vorsitzende Axel Riesle. Viel Lob und gutes Geld brachte der Verkauf frischer und geräucherter Forellen in der Karwoche. Zum Faller-Jubiläum bot der Verein Fisch-Spezialitäten, am Weihnachtsmarkt hatte er ebenfalls mit Bewirtung Anteil am Gelingen der Veranstaltung.

Der Fischverkauf ist eine wichtige Einnahmequelle für den Verein, ging aus dem Kassenbericht von Wolfgang Hetzel hervor. Die jungen Forellen und Saiblinge, die im vergangenen Jahr eingesetzt wurden, kosteten immerhin rund 1000 Euro.

Ein besonderes Hobby der Gütenbacher Fischer ist die Pflege der Störe im Vereinsweiher im Hintertal, wie Wasserwart Wolfgang Hetzel berichtete. Meist werden Störe mit speziellen Haken herausgefischt, gemessen, fotografiert und anschließend wieder ins Wasser gelassen. Auch Hechte werden in diesem Weiher gehalten.

Bevor Bürgermeister Rolf Breisacher über die Entlastung des Vorstandes abstimmen ließ, berichtete er aktuelles aus der Kommunalpolitik. Insbesondere die Hallensanierung bereite Sorgen, darüber fand vor wenigen Tagen ein Gespräch im Landratsamt statt.

Breisacher lobte die Gütenbacher Fischerei­gemeinschaft, in der sich auch viele junge Leute engagieren. Er hob hervor, dass der Verein „sich sehr gut in die Gemeinschaft einbringt“.

Gewählt wird nur alle zwei Jahre. In diesem Jahr stand deshalb keine Wahl an. Geehrt wurde für zehn Jahre Treue zum Verein Patrick Hetzel.

Wann die Angelsaison eröffnet wird, hängt nach Auskunft des Vorsitzenden Axel Riesle vom Wetter ab. Nach einer knappen halben Stunde waren die Regularien abgewickelt, und die Fischer widmeten sich dem gemeinsamen Abendessen.