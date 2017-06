Gütenbach Gütenbach sucht nach einem neuen Weg

Der Rückzug von Rolf Breisacher in schwieriger Zeit wirft viele Fragen auf: Was kann und will sich ein kleiner Ort noch leisten? Und: Die Hallen-Frage könnte einen Nachfolger des Bürgermeisters noch lange beschäftigen.

Gütenbach – Rolf Breisacher will nicht für eine zweite Amtszeit als Bürgermeister in Gütenbach kandidieren. In einer E-Mail unterrichtete er die Gemeinderäte über seinen Entschluss (wir berichteten). Für Gütenbach stellt sich angesichts anstehender Millionen-Investitionen im Ort nun die Frage: Wie geht es an der Spitze des Gemeinderats und an der Spitze der Ortsverwaltung weiter?

„Die Gründe für meine Entscheidung sind in erster Linie sehr persönlich. Insbesondere im näheren familiären Bereich, dessen Wahrnehmung mit dem Amt des Bürgermeisters mitunter eingeschränkt ist.“ Das schreibt Rolf Breisacher an die Gemeinderäte. Das Amt des Gütenbacher Bürgermeisters bedürfe jedoch der vollen Hingabe und Konzentration, die ihm so nicht mehr über weitere acht Jahre möglich scheint, sagt Breisacher. Und: „Wie einige von Ihnen wissen, ist zudem der Gesundheitszustand meiner Ehefrau seit geraumer Zeit angegriffen, was meine Entscheidung wesentlich beeinflusst hat.“

Breisacher scheint sehr wohl zu wissen, dass sein Rückzug die Gemeinde in schwierigen Zeiten trifft. Der Erhalt der Infrastruktur im Ort ist zum Teil mit großen Investitionen verbunden. Da braucht es politische Überzeugungs- und Durchsetzungskraft. Breisacher schreibt: „Der Zeitpunkt meines Entschlusses geht zwar einher mit der festgefahrenen Situation bei der Festhallensanierung. Dies war jedoch kein entscheidender Grund, vielmehr bin ich überzeugt, dass auch hier eine Lösung des ,gordischen Knotens’ noch in meiner laufenden Amtsperiode möglich ist. Vielleicht entsteht jedoch im anstehenden Bürgermeisterwahlkampf die eine oder andere neue Idee zur Ortsentwicklung insgesamt, die bisher nicht gesehen wurde“, hofft der Amtsinhaber.

Den Weiterbetrieb der Halle als Versammlungsstätte bis Mitte nächsten Jahres konnte der Bürgermeister dieser Tage erwirken. Stellt sich die Frage: Schafft Breisacher es tatsächlich noch, das Thema Festhalle von seinem Rathaus-Schreibtisch zu kriegen – oder hinterlässt er möglichen Nachfolgern ein heißes Eisen, das womöglich sogar manchen aussichtreichen Kandidaten oder manche aussrichtsreiche Kandidatin davon abhalten könnte, den Hut überhaupt in den Ring zu werfen?

Denn kostspielig wird die Sanierung der Gütenbacher Fest- und Sporthalle auf jeden Fall. „Die Kosten für einen Neubau und eine Altbausanierung kommen sich sehr nahe“, hatte Architekt Helmut Schlegel dem Gemeinderat vorgerechnet. Ein Neubau für Mehrzweckhalle, Bauhof und Feuerwehr kostet rund 7,5 Millionen Euro, der Umbau der bestehenden Mehrzweckhalle eine knappe Million Euro weniger. Schlegel hatte für den Abriss der bestehenden Halle und für einen Neubau plädiert. Der Architekt rät darüber hinaus, das Rathaus am Platz im Dorfzentrum zu belassen. Damit stünde das King-Areal komplett für andere Nutzungen zur freien Verfügung. Über all diesen Überlegungen steht allerdings die Frage, was sich Gütenbach trotz mancher Zuschüsse an Investitionen überhaupt leisten will und kann: Das neue Gemeindeoberhaupt von Gütenbach wird diese Frage zusammen mit dem Gemeinderat als erste klären müssen, um Perspektiven für eine Amtszeit von zunächst acht Jahren entwickeln zu können.

Zur Person

Rolf Breisacher wurde am 10. Januar 2010 zum Bürgermeister in Gütenbach gewählt. Er schaffte im zweiten Wahlgang eine Überraschung und überflügelte Rudolf Fluck. Fluck, heute Bürgermeister von Mönchweiler, fungierte damals noch als Ortsvorsteher des Blumberger Ortsteils Epfenhofen. Fluck hatte bei vier Kandidaten mit 40,6 Prozent der Stimmen am 13. Dezember 2009 das beste Ergebnis erzielt. Zum Zeitpunkt der Amtsübernahme war Breisacher 50 Jahre alt. Der Diplom-Verwaltungswirt wechselte als Leiter des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft beim Landkreis Emmendingen auf den Bürgermeisterposten der kleinsten Kommune des Schwarzwald-Baar-Kreises. Diese Erfahrung sei das Fundament für einen Bürgermeister, meinte er im Wahlkampf. Er wolle aber auch persönliche Akzente setzen und Impulse geben. Die Bürgermeisterwahl war notwendig geworden, weil der amtierende Bürgermeister Thomas Klüdtke im Juni 2008 angekündigt hatte, nach Südafrika auszuwandern. Als Klüdtke 1994 Bürgermeister in Gütenbach geworden war, war er der jüngste Bürgermeister im Land Baden-Württemberg gewesen. (wur)