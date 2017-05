Gütenbach Große Ehre wird dem Plattenwibli zuteil

Der Heimat- und Geschichtsverein Gütenbach gedenkt Josefa Schuler. Die starke Frau ist Vorbild für die Narrenfigur – und der Vereinswettbewerb soll ihr nun ein Denkmal setzen.

Gütenbach – Mit einer wichtigen Bereicherung für das Gütenbacher Dorfmuseum bewirbt sich der Heimat- und Geschichtsverein Gütenbach beim Vereinswettbewerb um Unterstützung. Die Erinnerung an das sogenannte „Plattenwibli“ soll mit einer neuen Ausstellungsfigur wachgehalten werden.

Die Figur orientiert sich dabei an der Maske für das Plattenwibli bei der Narrengesellschaft Gütenbach. Beim Plattenwibli handelt es sich um Josefa Schuler, die 1854 auf dem Langeneckerhof in St. Peter auf der „Platte“ geboren wurde und dort 1936 auch starb. Sicherlich durch widrige Umstände und Geschehnisse beeinflusst, wurde Josefa Schuler bald zu einem Original.

Was das sogenannte „Plattenwibli“ ausmachte, war wohl, dass man sie im Sommer wie im Winter barfuß herumlaufen sah. Auch durfte nie die geliebte Tabakspfeife oder der Stumpen fehlen. In den letzten Jahren ihres sonderbaren Lebens verzichtete sie darauf, sich zu waschen oder die Kleider zu wechseln. Sie war in der ganzen Region unterwegs und auch bekannt vom Kandel über St. Märgen und St. Peter bis Gütenbach. Sie ging von Hof zu Hof und bettelte um Speck oder Eier.

Auch durch ihre Streiche ist sie den älteren Gütenbachern noch immer sehr gut bekannt. Sei es, dass sie plötzlich aus dem Unterholz auftauchte und Wanderer erschreckte, oder dass sie von vier gerade von ihr verkauften Eiern gleich zwei unbemerkt wieder einsteckte. Gegen Tabak für ihre geliebte Pfeife ließ sie sich auch gerne von Touristen fotografieren. Noch heute findet man in der ganzen Region Postkarten vom Plattenwibli mit originalen Aufnahmen von Josefa Schuler.

Nachdem sich in Gütenbach 1957 die Narrengesellschaft gegründet hatte, wurde hier 1965 die Fasnetfigur des Jockele mit dem Uhrenschild als Gesicht geschaffen. 1977/78 beschäftigte sich der Narrenrat mit einer Zweitfigur. Man einigte sich auf das Original des „Plattenwibli“. Die Schaffung der Plattenwibli-Maske soll die Erinnerung an dieses Original wachhalten. Und so begegnet man zumindest an der Fasnet jedes Jahr wieder dem Plattenwibli in Gütenbach. 1994 gründete sich im Übrigen auch im Glottertal eine Narrenzunft mit dem Plattenwibli als Vorbild.

Damit dieses Original nicht vergessen bleibt, soll in dem reichhaltig ausgestatteten Dorfmuseum in Gütenbach nun neben der Fasnet-Figur des Jockele auch ein Plattenwibli aufgestellt werden. Natürlich wird dann auch über die Hintergründe dieser Figur informiert. Der Heimat- und Geschichtsverein Gütenbach als Betreiber dieses beliebten Dorfmuseums hofft nun auf entsprechende Unterstützung im Vereinswettbewerb.

Der Heimat- und Geschichtsverein Gütenbach wurde 1984 gegründet. Bereits 1986 wurde dann das Dorfmuseum eröffnet und 2002 noch einmal umgebaut und erweitert. Neben weiteren Aktivitäten zur Dorfgeschichte veranstaltet der Verein auch am Pfingstmontag den Mühlentag bei der Mühle im Hübschental. Vorsitzende des Vereins ist Jutta Weiß.

Informationen im Internet: