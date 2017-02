Hammereisenbach Grandioser Fasnetball: Hammerer Narren gehen auf Zeitreise

Beim Ball der Burgzunft Hammereisenbach ist das Publikum begeistert: Hippies verteilen im Saal ihren Hanf-Likör. Auch die übrigen Beiträge sorgen für einen hinreißenden Abend.

Mit einem bunten Programm unterhielt die Burgzunft Hammereisenbach beim Zunftball ihre närrischen Gäste. In der voll besetzten Gemeindehalle in Hammereisenbach wurden die Narren am Freitagabend beim Zunftball der Burgzunft zurück in die Steinzeit versetzt. Per Video wurden sie von zwei Steinzeit-Menschen (Praxedis und Rolf Dorer), die sich in Hammereisenbach niederlassen und verschiedene Hammereisenbacher treffen, durch das Programm geführt.

Burgnarr Wolfgang de Bayer erläuterte seine Studie zu den Unterschieden beispielsweise der heutigen Art des Einkaufens, Kommunizierens und auch der Heiratsvermittlung mit der der Steinzeit. Die eingeladenen Steinzeit-Menschen aus dem Joachimsthal alias Manfred und Gerhard Joachimsthaler, sorgten dabei für etliche Lacher.

Überraschend kamen auch die Mammuts, eine Gruppe der Turnerfrauen, durch die Halle galoppiert und begeisterten die Zuschauer mit ihrem Tanz. Die Schuhplattler gaben mit Live-Musik von Robert Scherzinger auf dem Akkordeon außerdem mit ihren modern-traditionellen Tanz zum Besten und die Hippies mit ihren übergroßen Joints und dem bunten VW-Bus verteilten Hanf-Likör.

Fit wurden die alten Damen mit ihrem Rollator in der Tanzstunde der Burgräte und die Burgzunft-Jugend überzeugte mit ihrem Tanz der 20er Jahre.

Bruno Honeck als Jäger interessierte sich in diesem Jahr in seiner Büttenrede für die Böcke, die die Hammereisenbacher im vergangenen Jahr schossen und erzählte von Gust, der auf der Zulassungsstelle in Donaueschingen sein Unding trieb, wie beim Dilger-Bur die Handys in der Waschmaschine angerufen werden und im Hause Dorer das Zuckermühlen-Flügele im Kuchenteig gesucht wird.

Der Wetterprophet (Neininger) erklärte dem Publikum mit seinen Prognosen die meteorologische Lage Hammereisenbachs und schloss gemeinsam mit dem Publikum jeden Satz mit „Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich’s Wetter oder s’bleibt wie es isch“.

Büttenrednerin Elsbeth Benz quatschte dagegen als Wilma Feuerstein aus dem Nähkästchen und erzählte von den nassen Schwänzen der Burgzunft-Löwinnen beim letzten Preismaskenball und vom Burgrat Albert, der in Ungarn auf Husteguzele-Suche geht. Zunftmeisterin Elsbeth Benz und Vorsitzende Praxedis Dorer beendeten mit allen Teilnehmenden beim großen Finale das Programm.