Gütenbach Gemeinde Gütenbach richtet Bürgerbüro ein

Die Verwaltung wird umstrukturiert, außerdem gibt es neue Mitarbeiterinnen im Rathaus.

Gütenbach – Bereits im November des Vorjahres hat Sylvia Fehrenbach aus Triberg ihren Dienst im Rathaus Gütenbach aufgenommen. Sie hat ihren Bachelor-Abschluss an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg gemacht und kam als Nachfolgerin für Kämmerin Jasmin Stoll, die nach Freiamt wechselte, teilt die Gemeinde mit. Seit diesem Monat arbeitet zudem die gelernte Industriefachwirtin Daniela Markon als Teilzeitkraft im Rathaus ihrer Heimatgemeinde und unterstützt insbesondere das Haupt- und Bauamt in allen Angelegenheiten.

Der Gemeinderat hat darüber hinaus frühzeitig beschlossen, dass Franziska Spath nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei der Gemeinde übernommen wird. Spath, die ebenfalls in Gütenbach zuhause ist, absolviert derzeit eine interkommunale Ausbildung, die sowohl im örtlichen Rathaus als auch bei der Stadtverwaltung Furtwangen stattfindet. Sie soll weitgehend die Stelle im Ordnungsamt für den im Sommer aus Altersgründen ausscheidenden langjährigen Rathausbeamten Helmut Riesle übernehmen.

Im Zuge dieser anstehenden Umstrukturierungen sei beabsichtigt, im Erdgeschoss des Gütenbacher Rathauses ein Bürgerbüro einzurichten, welches barrierefrei erreichbar ist und künftig möglichst viele Bürgeranliegen abdecken soll.