Gütenbach/Furtwangen Furtwanger Unternehmer werben für ihre Aktionen 2017

Verein der Unternehmer und freien Berufe (VdU) kritisiert die städtische Bürokratie. Sogar das Café auf dem Marktplatz drohe zu Scheitern. Dennoch planen die Mitglieder zahlreiche Veranstaltungen für 2017.

Ein vielseitiges Programm erwartet die Furtwanger im Sommer. Im Bären in Gütenbach besprach der Verein der Unternehmer und freien Berufe (VdU) unter der Regie des Vorsitzenden Guido Lüttgens eine Reihe von Veranstaltungen.

Beklagt wurde von den Mitgliedern immer wieder, dass die Genehmigungsverfahren immer bürokratischer und aufwendiger würden. Das Café auf dem Marktplatz drohe für diesen Sommer zu scheitern, berichtete Werner Dold, weil hohe Auflagen zu erfüllen sind und bei der Stadtverwaltung nichts vorwärtsgeht.

Für die VdU-Veranstaltungen wird mit Flyern und Plakaten geworben, außerdem im Internet. Für die Gestaltung galt ein herzliches Dankeschön Antje Jäger. Sie hatte auch die VdU-Aufkleber gestaltet, die an diesem Abend verteilt wurden.

In Angriff nehmen will der VdU die Schaufenstergestaltung leer stehender Räume im Stadtzentrum. Freilich müssen die Eigentümer einverstanden sein, erste Gespräche hat dazu Michael Schlageter geführt.

Man müsse neue Formen finden, damit Bürger ihre Ideen einbringen können, forderte Ines Hülsmann. Bürgercafé, Frageviertelstunden im Gemeinderat oder Sprechstunden sollten besser genutzt werden.

Als nächster Termin steht die Gesundheitswoche bevor. Diese wird am 26. März mit acht Vorträgen im Hochschulgebäude des ehemaligen Krankenhauses starten. Michael Schlageter von der Stadtverwaltung erläuterte das Programm, das seinen Abschluss mit Musik am 31. März im Gasthaus Rössle findet.

Die Handwerkermesse in der Festhalle und in einem Zelt davor steht am 22. und 23. April auf dem Programm. Nach Auskunft von Franz Sauter beteiligen sich 28 Aussteller, davon sind 20 VdU-Mitglieder. Die Stadt Furtwangen wird an ihrem Stand Informationen zum Thema Breitband geben. Auf das Rahmenprogramm mit vielen Überraschungen dürfen sich vor allem die Kinder freuen. Neu organisiert werden muss die Bewirtung, nachdem der Förderverein der Friedrichschule kurzfristig absagte. Sauter zeigte sich zuversichtlich, dass der VdU eine praktikable Lösung finden wird.

Das „Blühende Furtwangen“ präsentiert sich am 21. Mai, verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Werner Dold von der Agentur Feierabend berichtete über den Stand der Vorbereitungen. Ein Kinderprogramm ist demnach in Vorbereitung, die Jugendkapelle wird musizieren, fürs leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt.