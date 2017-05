Gütenbach Fulminante Premiere für zwei Gütenbacher Klangkörper

Der Akkordeonspielring und der Kirchenchor spielen erstmals vereint und begeistern damit ihr Publikum.

Gütenbach – Ein besonderes Musikerlebnis bot der Akkordeonspielring Gütenbach gemeinsam mit dem Kirchenchor. In der Kirche St. Katharina veranstalteten sie zum ersten Mal ein gemeinsames Kirchenkonzert.

Die Idee zu dieser Premiere kam dem Dirigenten der Akkordeonspieler, Michael Fehrenbach, bereits im Dezember: „Da klar war, dass wir die Festhalle für unser Maikonzert nicht wie gewohnt nutzen können, überlegten wir uns eine Alternative.“ Nach Absprache mit Gerold Scherzinger, Leiter des Kirchenchors, war schnell klar, dass die Idee umgesetzt wird. Gemeinsam wurde das Programm besprochen, die gemeinsam gespielten und gesungen Stücke arrangierte Michael Fehrenbach von Streichorchester für das Akkordeonspiel um. Seit Dezember wurde fleißig geprobt, in der vergangenen Woche dann gemeinsam. „Es klappte auf Anhieb alles“, freute sich Michael Fehrenbach. So kamen viele Besucher in die Gütenbacher Kirche und genossen das besondere musikalische Erlebnis.

Annika Schartel, Mitglied des Akkordeonspielrings, führte durch das bunte Programm. Die ersten Stücke übernahmen die Akkordeonspieler. Klassiker wie „Air“ von Johann Sebastian Bach, oder „Hallelujah“ von Leonard Cohen unterhielten die Zuhörer bestens. „Swing low, sweet chariot“ war der Auftakt des Kirchenchors, woraufhin gemeinsame Stücke mit dem Akkordeonspielring folgten. Ein besonderes Erlebnis war das Orgelkonzert von Georg Friedrich Händel, welches auf der Empore von Organist Gerold Scherzinger gemeinsam mit den Akkordeonspielern vorgetragen wurde. Die Festmesse in C, besser bekannt als Christkindl-Messe und damit eine der bekanntesten Messen von Ignaz Reimann, wurde von den Solisten des Kirchenchors, Sahra und Verena Schirmaier, Pascal Kapp und Marcus Gruber, besonders hervorgehoben. Stehende Ovationen waren der Dank der begeisterten Zuhörer.

Den feierlichen Abschluss bildete das „Halleluja“, berühmtester Satz aus dem Oratorium „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel. Nach mehreren Zugaben beendeten die Musiker das besondere Konzert.

Die Vorsitzende des Akkordeonspielrings, Monika Nopper, lud im Anschluss an das Konzert zu Sekt und Häppchen ein, was von den Besuchern gerne angenommen wurde. Auch im nächsten Jahr wird das Maikonzert vermutlich nicht in der Festhalle stattfinden können, deshalb ist Michael Fehrenbach einem weiteren Kirchenkonzert nicht abgeneigt. Auch für Gerold Scherzinger und seine Sänger wäre es eine Option. 33 Sängerinnen und Sänger sind derzeit im Kirchenchor, außerdem sangen elf weitere Personen im Zuge des Projektchores mit.

Zwar findet dann kein zweitägiges Muttertagsfest statt, aber vielleicht ließe sich das Kirchenkonzert ausbauen, eventuell mit anschließender Bewirtung im Pfarrsaal, überlegte Michael Fehrenbach schon mit Blick auf das kommende Jahr.