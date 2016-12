Gütenbach Flüchtlinge trainieren mit Gütenbacher Fußballern

Drei junge Männer aus Eritrea werden vom ersten Tag an in Gemeinschaft aufgenommen, zwei von ihnen trainierten gar schon FC Gütenbach. Jetzt gilt es vor allem die Sprache zu lernen.

Nach ihrer spannenden Anreise sind drei aus Eritrea stammende Flüchtlinge in Gütenbach gut angekommen. Sie sind nicht wie üblich von einer Gemeinschaftsunterkunft des Landratsamtes zugewiesen worden, sondern direkt von Erstaufnahmestellen des Regierungspräsidiums.

So mussten die jungen Männer ihre Anreise von Mannheim beziehungsweise von Ellwangen nach Gütenbach selbstständig organisieren, erklärt Hauptamtsleiterin Lisa Wolber. Die Gemeinde habe angeboten, die drei an einem Bahnhof abzuholen, dies sei aber nicht bis zu ihnen durchgedrungen.

Durch Glück wurden alle Männer an einem Abend Ende November auf der Straße entdeckt und ins Feuerwehrhaus gebracht, in dem sie seither untergebracht sind. Die Ausstattung der Wohnung besteht überwiegend aus Spenden, für die sich die Gemeindeverwaltung bedankte. Bis auf ein paar Kleinigkeiten wie zusätzliche Stühle, Beistelltische oder eine Garderobe sind die drei Eritreer bestens ausgestattet und sind dafür auch dankbar. Vom ersten Tag an wurden sie in die Gütenbacher Gemeinschaft aufgenommen, freut sich Lisa Wolber. Zwei der jungen Männer nahmen schon am Training des FC Gütenbach teil, der sie sofort mit dem nötigen Sportequipment ausgestattet hat.

Durch den Arbeitskreis Asyl in Furtwangen schaltete sich Pfarrer Lutz Bauer ein und zeigte sich mit einem weiteren Freiwilligen gleich zu Beginn als Ansprechpartner. Weiterhin engagiert sich ganz besonders ein im Ortskern lebender Rentner zusammen mit seiner Tochter und seinem Schwiegersohn. Fast täglich unternehmen diese Ausflüge mit den dreien in und um Gütenbach.

Dabei erklären sie stets die Umgebung in deutscher Sprache, sodass die Verständigung langsam einfacher wird. Wichtig ist dennoch, dass die drei schnellstmöglich an einem Sprachkurs teilnehmen können. Anmeldeverfahren laufen bereits, erklärt Lisa Wolber. Die Gemeindeverwaltung sei im Kontakt mit der Stadt Furtwangen und der Diakonie und hoffe, dass ein Kurs in Furtwangen zustande kommt. Zusätzlich bietet der Arbeitskreis Asyl ab Januar Sprachcafés an, bei denen die Gütenbacher ebenfalls integriert werden.