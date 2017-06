Gütenbach Fahrerflucht wegen ein paar Hundert Euro

Ins Schleudern geraten, gegen Leitplanken geprallt und dann einfach davongefahren ist der Fahrer eines Autos mit ausländischem Kennzeichen.

Gütenbach – Am Samstagabend, gegen 21 Uhr, ist ein mit zwei Personen besetzter Ford Mondeo mit ausländischem Kennzeichen auf der Landesstraße 173 bei Gütenbach ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanken geprallt. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an der Schutzeinrichtung in Höhe von etwa 800 Euro zu kümmern, fuhren die Unbekannten weiter in Richtung Obersimonswald. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und meldete seine Feststellungen der Polizei. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die Flüchtigen nicht mehr festgestellt werden. Weitere Ermittlungen mit dem mitgeteilten Kennzeichen des Fords dauern noch an.