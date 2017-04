Gütenbach Endlich mehr Schutz vor Wind und Wetter

Der FC 04 Gütenbach arbeitet an seinem Sportgelände und will mit Hilfe des Vereinswettbewerbs seinen Mehrzweck-Unterstand deutlich erweitern. Nutznießer wären auch andere Vereine, Kinder und Familien.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Gütenbach – Ein ehrgeiziges Projekt verfolgt der Gütenbacher Fußballverein FC 04 Gütenbach: die Infrastruktur bei Vereinsheim und Rasensportplatz soll um einen Mehrzweck-Unterstand erweitert werden. Mit den Bauarbeiten hat man bereits begonnen, aktuell fehlen aber die Finanzmittel für die Fertigstellung, weshalb man beim FC 04 nun große Hoffnungen in den Vereinswettbewerb von Medienhaus SÜDKURIER und Sparkasse Schwarzwald-Baar setzt.

Um den kostenintensiven Fußball-Spielbetrieb aufrecht erhalten zu können, werden auf dem vereinseigenen Sportgelände jährlich diverse Veranstaltungen wie Turniere für Jugendliche und aktive Mannschaften mit Bewirtung angeboten. Ein jährlich stattfindendes Sport- und Waldfest ist ebenso wichtig, um wirtschaftlich überleben zu können.

Als Ergänzung zum Sporthaus und für vor allem für solche Veranstaltungen steht seit vielen Jahren abseits des Sportplatzes ein Unterstand zu Verfügung, der stark in die Jahre gekommen und baufällig ist. Vor drei Jahren hat der FC begonnen, einen neuen Platz zu befestigen und mit Überdachung, in Verlängerung des Sporthauses, zu versehen. Großes Ziel des FC 04 ist es, das Projekt in diesem Jahr endlich abschließen zu können.

Diese Mehrzwecküberdachung wäre für die entsprechenden Veranstaltungen von großer Bedeutung. Dabei erfüllt dieser Unterstand gleich mehrere Aufgaben. Von hier aus könnten künftig die Zuschauer auch bei schlechter Wetterlage von einem trockenen Plätzchen aus die Fußballspiele verfolgen. Und auch von dem oftmals kräftigen Wind auf dieser Bergkuppe würden die Zuschauer dann verschont. Ohne weitere Installationen wäre dann zum zweiten diese überdachte Fläche als Festplatz beispielsweise für das Sportfest nutzbar. Dies versuchte man in der Übergangszeit wenigsten teilweise mit Zelten zu überbrücken. Ohne großen Aufwand können dann neben dem Verein als Ganzem auch einzelne Abteilungen wie die Jugend oder die aktive Mannschaft hier Veranstaltungen abhalten, zumal das Sporthaus selbst, gebaut in den 50er-Jahren, für die meisten Veranstaltungen inzwischen zu klein ist.

Nicht zuletzt aber, so Vorsitzender Michael Eschle, würde dieser überdachte Festplatz auch anderen Gruppierungen und Vereinen, der Schule oder dem Kindergarten im Dorf für Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Sie hätten dann ohne weitere Arbeit einen überdachten Festplatz und im Anschluss daran im Vereinsheim die nötige Infrastruktur von Toiletten über Strom- und Wasseranschluss bis zur Küche zur Verfügung.

Und schließlich, so Michael Eschle, käme dies gerade auch vielen Familien zugute, die den beliebten Spielplatz beim Sportplatz regelmäßig besuchen. Beim Unterstand könnten sie dann neben dem Spielplatzbesuch beispielsweise auch ein Picknick abhalten. Insgesamt kalkuliert man beim FC 04 hier mit Kosten von 20 000 Euro.

Der FC 04 Gütenbach

Der Fußballverein FC 04 Gütenbach wurde 1904 gegründet. Er hat seine eigene Sportanlage mit Kunstrasenplatz und Sporthaus auf der Bergkuppe oberhalb von Gütenbach. Aktuell hat der FC 04 etwa 580 Mitglieder. Sportlich aktiv sind zwei aktive Mannschaften, zwei eigenständige Jugendmannschaften und zwei Jugendmannschaften in einer Spielgemeinschaft. Vorsitzender des FC 04 Gütenbach ist Michael Eschle.

Informationen im Internet: