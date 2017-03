Ein dichtes Programm vor dem letzten Vorhang im Hanhart-Kunstprojekt

Schwedische Sängerin Lova macht den Auftakt zur letzten Runde der Gütenbacher Kleinkunstreihe, die mit dieser Saison endet.

Gütenbach (bfg/cha)Nach 25 Jahren abwechslungsreicher Kleinkunst mit Niveau startete die letzte Spielzeit im Hanhart-Projekt. Als Glücksgriff erwies sich die erste Veranstaltung mit der schwedischen Sängerin Lova.

„Norrsken. Northern lights“ bescherte dem Publikum einen Abend zum Träumen und eine mentale Reise nach Skandinavien. Lova brachte einfache, schöne, akustische Songs aus ihrer Heimat auf die Bühne und überzeugte mit ihrer glasklaren, ausdrucksvollen Stimme. Hochmusikalisch ergänzt durch die Vollblutmusiker aus der Schweiz, dem Multigitarristen Marc Rossier und Daniel Hildebrand mit der Mundharmonika. Einzeln stark und präsent in ihren Soli, ergänzten sie zurückhaltend den Gesangspart. Lange schon spukte die Band bei den Initiatoren Claus-Volker und Margot Müller im Hinterkopf, quasi auf den letzten Drücker kam das Konzert zustande.

Die Ansagen ihrer Songs machte Lova auf deutsch, die Balladen laden musikalisch wie textlich zum Sommertanz in die Mondnacht, wartend auf die Liebe, die sich hoch oben im Wald findet.

Das einmalige Trio bot ein sehr abwechslungsreiches schwedisch-englisches Programm mit nordischem Timbre. Ihre Lieder erzählen vom alltäglichen Sehnen, von den kleinen, aber so wichtigen Dingen des Lebens, von mystischen Wesen am See und tanzenden Feen im Nebelschleier. Die Musiker spannten den Bogen von intimen Balladen bis zu groovigen Acoustic-Tunes. Sie brachten auch ihr Publikum dazu, Refrains mitzusingen – auf Schwedisch. Erläuterungen gab es auch von Rossier auf Schwitzerdütsch. Der Musiker ist Komponist, Produzent und Musiklehrer und konzertierte mit vielen anderen Musikern. Seine Musikalität beweis er in seinem Solostück, an der Gitarre entfachte Rossier mit „Expressive rain“ einen Regensturm auf der Bühne.

Daniel Hildebrand ist ein Virtuose auf der Mundharmonika. Seine Töne sind präzise und klangschön, so hat man Mundharmonika noch nicht gehört. Mit verschiedenen Instrumenten am Mikrophon erzeugte er einen einzigartiger Klang, beim Solostück ließ er sich allein von der Atmosphäre im Raum inspirieren. Beat-Box und Singen kann er auch. Eine besondere musikalische wie sprachliche Mischung findet sich in diesem Trio zu etwas noch nie Gehörtem zusammen. Das Publikum war restlos begeistert und forderte mehrere Zugaben.

Bevor 2018 der letzte Vorhang fällt, dürfen sich Liebhaber des Kleinkunstprogramms auf weitere Abende freuen:

Samstag, 6. Mai: „Immer ich“, so betitelt Ingo Boerchers sein Kabarettprogramm.

Samstag, 24. Juni: Ein guter Bekannter ist im Hanhart Mathias Tretter. Die Vorpremiere seines neuen Programms „Pop“ findet in Gütenbach statt. Sein politisches Kabarett beleuchtet kritisch-bissig „das Zeitalter des Amateurs“ mit dem Oval Office als neuem Hobbykeller.

Samstag, 23. September: Zu Gast ist Karl-Heinz Helmschrot und „…Macht Schule“. Komisch, geistreich und virtuos verblüfft er die Zuschauer.

Samstag, 21. Oktober: Gastspiel von Thomas C. Breuer unter dem Motto „Letzter Aufruf“.

Samstag, 25. November: Musik der Furtwanger Gruppe Bluesquamperfekt. Dieses Mal totally unplugged – also ohne Einsatz von Elektronik.

Samstag, 17. März: „Weber Nr. 5 – ich liebe ihn“. Philipp Weber gibt eine Gebrauchsanweisung für freien Willen.

Samstag, 21. April 2018: New Scottich Folk Music mit den Musikern um Kenny Speirs.

Samstag, 16. Juni 2018: „Letzter Vorhang“ lautet das Motto des Abschlussfestes. Das Programm wird noch nicht verraten, aber schon jetzt haben sich renommierte Künstler angekündigt

Karten bei Hahn-Moden in Furtwangen, im Landmarkt Gütenbach sowie unter Telefon 07681/4 93 45 06.