Gütenbach Burgi macht Gütenbach nach Fasnet great again

Der Gütenbacher Hästrägerball bietet flotte Sprüche und Bürgermeister Rolf Breisacher wird erst einmal entmachtet.

Obwohl das Highlight „Bunter Abend“ schon wieder Vergangenheit ist, wurde am Samstag mit dem „Fasnetuusriiefe“ die fünfte Jahreszeit offiziell eröffnet. Mit dem Wahlspruch „Hästrägerball isch hit in de Halle – zum Fiiere kumme trotzdem alle“ wurden Gäste in die Festhalle gelockt.

Nachdrücklich forderten die Narren die Machtübernahme. Trump-Imitator „Burgi“ Rolf Breisacher musste schließlich den Rathausschlüssel an den Vorsitzenden der Narrengesellschaft „Flo“ Kienzler herausrücken. Zuvor bewegte sich ein Umzug von Jockele, Plattewieble, Buchholzer Schlosshexen, Simonswälder Gfäll-Hexen und weiteren bunt gekleideten Narren zu Klängen der Narrenmusik zur Festhalle. Mit „Hans blieb do“ wurde eingezogen und kräftig mischten die Klepperle mit. Saloon, Getränkeausgabe und Küchenteam waren gerichtet. Gehörig heizten die sieben (!) Musiker des „Schwarzwald Quintetts“ ein. Songs wie „Auf der Vogelwiese“ bis zur „Schwarzwald Marie“, Pop, Alpenrock, Volksmusik und Schunkellieder sorgten für Stimmung in der bunt geschmückten Halle. „Flo“ verkündete „Ihr liebe Liiet, es isch so wiiet“, womit er die Schlüsselherausgabe signalisierte und den Rathaus-Chef mit „de Burgi isch ´n Ma, über den ma einiges erzähle ka“, herausforderte. „Er isch jetzt in miiere Hand“, konnte Flo siegreich den großen Schlüssel hoch halten. Der Burgi freute sich, dass er sich’s endlich gemütlich machen könne und nach der Fasnet Gütenbach „great again“ machen werde. Dass alle Narren ihre Häser und Larven rausholen sollten, forderte „Fasnetbolizischt“ Peter „Focki“ Eschle. Aber er werde bis zum Aschermittwoch mit Strenge darauf achten, dass Jung und Alt, Dick oder Dünn „ordentlich“ Fasnet machen.