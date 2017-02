Gütenbach Beim Gütenbacher Guggemusiktreffen gilt: Musizieren, was das Zeug hält

Beim Gütenbacher Guggemusiktreffen gilt: Musizieren, was das Zeug hält

Das Guggemusiktreffen der Narrengesellschaft Gütenbach (NGG) war wieder ein närrisches Topereignis an Musik, Unterhaltung, Stimmung und Bewirtung.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Moderator Michael Eschle sorgte zusammen mit Fabian „Bruzzler“ Mutschler für Licht- und Tontechnik sowie für Musikbrücken aus der Konserve. Vorsicht war geboten, denn schon der Furtwanger „Hörsturz“ heizte dermaßen ein, dass HNO-Ärzte ihre Freude haben mussten. Für ein optisches Erlebnis sorgten die Damen des NGG-Balletts mit einer burlesken Choreografie.



Der „Blächschade“ aus Neuershausen/Breisgau , der Gütenbacher „Knickschuss“, die „Gugge Mucke“ aus Aldingen/ Kreis Tuttlingen, die Guggenmusik Furtwangen, der „KoMaSex“ (Kollnau/Malterdingen/Sexau) und die Villinger „Hättä Lila“ holten aus Blech und Schlagwerk heraus, was das Zeug hielt. Das Instrumentarium reichte von Piccolo-Trompeten, über Landsknechttrommeln bis zum Bombardon. Titel wie „Hey Jude“, „Hollywood-Hills“, „Nothing else matters“ oder „Sweet child o’ mine“ kamen bestens an.



Von seiner roten Exzellenz, über Schottinnen bis hin zu Prinzessin oder Papageno war alles vertreten. Dicht belagert war die Tanzfläche, wo sich alle austoben konnten. Die Gäste lobten Atmosphäre, Stimmung und Altersgrenze.