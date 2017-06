Gütenbach Alte Mühlen faszinieren mit ihrer Technik

Heimat- und Geschichtsverein feiert den Deutschen Mühlentag im Heimat- und Geschichtsverein. Die Gäste bewundern auch Geräte aus der Landwirtschaft.

Ein Erfolg wurde der Deutsche Mühlentag, an dem auch der Heimat- und Geschichtsverein Gütenbach teilnahm. Vielleicht war es gerade das durchwachsene Wetter, das viele Besucher anlockte. Das Fest ging nicht bei der Sägemühle an der Ecke Hintertal/Hübschental über die Bühne, sondern im Dorf- und Uhrenmuseum.

Seit fünf Jahren ist Jutta Weiß Vereinsvorsitzende, die mit sechs Helfern alles organisierte, die Museumstüren bei kostenlosem Eintritt öffnete und die Gäste bewirtete. Teils mussten Tische nachgestellt werden.

Um die Mittagszeit machte sich der erfahrene Landwirt Karl Schuler zur Sägemühle auf, um die interessierten Besucher zu informieren. Schuler stammt von der gleichnamigen Bäckerei in St. Märgen und kennt den Müllerberuf seit seiner Jugend. Er weiß über Mühlsteine, Kammräder, Wasserantrieb und die Mechanik Bescheid. Die Abfallprodukte landen über den „Kleiekotzer“ in einen Auffangtrog, und separat wird Schrot oder pudriges Mehl aufgefangen. Um die Mühle über die Sommerzeit attraktiv zu präsentieren, möchte Fritz Sprenger den Sperrmechanismus so herrichten, dass sich das oberschlächtige Antriebsrad laufend dreht. Zur Zeit „schießt“ das Wasser durch den Kanal.

Ab 11 Uhr war das Museum geöffnet, und viele auswärtige und einheimische Besucher bewunderten die Exponate. Ein ganzer Frauenclub kam, und es gab Gütenbacher, die erstmals dem Museum eine Visite abstatteten, um alten Uhren, landwirtschaftliche Geräte oder Werkstätten und Wohnungseinrichtungen zu bewundern. Beliebt waren die fachmännischen Führungen des Museumspersonals. Daneben gab es Gelegenheit, sich mit Vesper oder Kaffee und Kuchen versorgen zu lassen. Erstmals wurde auch warme Wurst angeboten, die rasch wegging. Gemütlich konnte man sich im Vorführraum unterhalten und den Klängen der Flötenspieluhren lauschen.

