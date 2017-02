Simonswald Alle Bilder vom 22. Geburtstagsumzug der Simiswälder Hohwaldgeischter

Die Narrenzunft "D’ Simiswälder Hohwaldgeischter" feierte am Wochenende ihren 22. Geburtstag. Hier gibt's alle Bilder vom Umzug!

Zum Geburtstag gab es am Sonntag einen Fastnachtsumzug mit 50 Zünften und Gruppen.Leider war das Wetter ungemütlich und so kamen nicht ganz so viele Hästräger und Zuschauer als erwartet. Die, die da waren, feierten jedoch ein tolles und schönes Narrengeburtstag.