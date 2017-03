Akkordeonspielring Gütenbach konzertiert mit dem Kirchenchor

Der gemeinsame Auftritt der beiden Gütenbacher Vereine ist am 13. Mai geplant.

Gütenbach (kou) Seine Hauptversammlung hielt der Akkordeonspielring Gütenbach in lockerer Atmosphäre im Maierhof ab. Am 13. Mai um 19 Uhr wird es ein Konzert mit dem Kirchenchor geben. Die Vorsitzende Monika Nopper berichtete, dass das Muttertagskonzert mit verlegter Bar recht gut verlief und der Sonntag erfolgreich war. Bewährt habe sich das neue Glücksrad.

Am Gemeinschaftskonzert „Zieh-Harmonie“ in Furtwangen nahm man als Gast teil, gelungen war der Ausflug nach Vogtsburg mit Weinprobe. Für Geselligkeit sorgte auch das schon traditionelle Moschtfescht bei Ute Kapp. Die Weihnachtsfeier, die musikalische Gestaltung zur Krippenausstellung und die Teilnahme am Christkindlmarkt rundeten das Jahr ab. 2017 wird man beim Vatertagskonzert der Tannheimer Freunde teilnehmen und ein Kurkonzert ist in Schönwald geplant.

Über erfreuliche Finanzen berichtete Ute Kapp. Heiko Schirmaier, der mit Hans-Peter Wehrle die Kasse geprüft hatte, bescheinigte: „Es passte alles bis auf den Cent.“

Erfreut war Dirigent Michael Fehrenbach über das Doppelkonzert mit dem Akkordeonverein Tannheim. Dieses Jahr werde man einen Gegenbesuch antreten. Da die Nutzung der Festhalle in der Schwebe war, hat man sich auf ein Konzert in der St.-Katharina-Kirche verständigt, und die Zusammenarbeit mit dem Kirchenchor fand bei Gerold Scherzinger offene Ohren. Die Planung läuft und die Bitte geht an die Aktiven, auch die Doppel-Proben zu besuchen. Fehrenbachs Dank galt allen Spielern für ihr Engagement, um zur Bereicherung des kulturellen Lebens in der Gemeinde beizutragen.

Bürgermeister Rolf Breisacher konnte die Entlastung des Vorstands feststellen und leitete die Neuwahl. Er lobte die Berichte und erläuterte die Schwierigkeiten bei der Festhallensanierung.

Die Neuwahlen bestätigten Simone Schuler als stellvertretende Vorsitzende und Ute Kapp als Kassiererin. Neuer Kassenprüfer ist Martin Keller. Ulrike Bärmann wurde als langjähriges passives Mitglied zum Ehrenmitglied ernannt. Die Vorsitzende Monika Nopper hatte von 45 Proben nur zweimal gefehlt und erhielt daher aus den Händen von Heidrun Ringwald ein Rotweinglas mit Gravur.