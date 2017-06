Gütenbach Abschied in Gütenbach mit einem Hauch Resignation

Abschied in Gütenbach mit einem Hauch Resignation

Rolf Breisacher spricht über seine Beweggründe, nicht mehr als Bürgermeister kandidieren zu wollen. Er sagt: die Ortsentwicklung „motiviert nicht zur Fortsetzung“.

Gütenbach – Seit Kurzem ist bekannt, dass Bürgermeister Rolf Breisacher nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren wird. Für ihn selbst, so sagt er, war es keine leichte Entscheidung. Für die verbleibenden Monate im Amt hat der 58-Jährige einen klaren Plan.

Es ist Montagabend, 20.45 Uhr, als Rolf Breisacher sich in einer Mail an die Gemeinderäte und die Presse wendet. Die Nachricht: Der 58-Jährige stellt sich nach Ablauf seiner ersten Amtsperiode nicht zur Wiederwahl. „Es war eine schwere Entscheidung“, sagt Breisacher im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Jene, die ihn bei der Wahl unterstützt hatten, habe er enttäuscht. Gleichzeitig würden sich diejenigen, die ihn nicht gewählt hatten, in ihrem Urteil bestätigt fühlen.

Wohnort spielt eine Rolle

Dem Gemeinderat hatte er bereits vor den Pfingstferien darüber informiert, dass er während seines Urlaubes über seine weitere Zukunft entscheide. Gemeinsam mit der Familie – allen voran mit seiner Ehefrau – wurde das Für und Wider abgewägt .„Verschiedene Komponenten“, wie Breisacher es nennt, flossen in die Entscheidung ein. Neben dem angegriffenen Gesundheitszustand seiner Ehefrau spielte auch der Wohnort eine Rolle. Denn während Breisacher in Gütenbach lebt, ist seine Frau in Titisee-Neustadt verwurzelt. „Das erschwert das Familienleben“, konstatiert er. Die Wochenenden verbringe er oft bei seiner Familie, die Gütenbacher erwarteten allerdings – wie auch andere Gemeinden und Städte –­ von ihrem Bürgermeister eine gewisse Präsenz.

Auch die momentane Ortsentwicklung, so der 58-Jährige weiter, „motiviert nicht zur Fortsetzung:“ Die festgefahrene Situation angesichts der Festhallensanierung, das betonte Breisacher schon in seinem ersten Schreiben, sei „kein entscheidender Grund“. Er habe das Projekt gerne begleitet, man sei sehr weit gekommen. Dennoch räumt er im Gespräch ein: „Falls etwa ein Neubau kommen sollte, ist es ein guter Zeitpunkt, dass ein neuer Bürgermeister das Projekt begleitet.“ Die Probleme in der Ortsentwicklung seien schwierig, aber „lösbar“. Für seine noch verbleibende Amtszeit hat sich Breisacher vorgenommen, die offenen Fragen zur Festhallensanierung zu klären. „Ich möchte, dass klare Grundlagen herrschen“, sagt er über seine Zielsetzung hinsichtlich der Amtsübergabe.

Er wolle dem neuen Bürgermeister nicht vorgreifen und Gütenbach „auf den letzten Metern in eine andere Richtung lenken“. Auch deshalb sehe er in den nächsten Monaten die Entscheidungskompetenz beim Gemeinderat, er selber wolle seine persönlichen Interessen angesichts seines nun sicheren Ausscheidens zurückstellen: „Meine Arbeit werde ich aber bis zum Schluss sinnvoll fortsetzen.“

Für die Zeit nach dem Leben als Gemeindeoberhaupt hat Breisacher bereits Pläne. Er habe noch gute Kontakte zur Entsorgungsbranche. Darüber hinaus könne er sich vorstellen, sich im Bereich Tourismus zu engagieren. „Ich stelle mir mehr eine freiberufliche Tätigkeit vor als eine Anstellung mit festem Stundenkalender“, erklärt er. Und weiter: „Ich habe konkrete Projekte im Kopf, konnte allerdings noch nicht in Gespräche eintreten.“ Nach Bekanntwerden seiner Entscheidung sei das jetzt möglich.

Das Ende seiner Amtszeit bedeutet für Breisacher indes keinen endgültigen Abschied von Gütenbach. Denn, so stellt er klar: „Ich werde der Gemeinde auch in Zukunft verbunden bleiben.“