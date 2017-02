Beim Zunftabend wird so manche Gutmadinger Anekdote gekonnt auf die Schippe genommen.

Etwas ratlos stand er da, Narrenvater Markus Still von der Rabenschar. Alles wäre so perfekt gewesen. Doch Teil drei des Brauchtums war einfach ausgefallen. 60 Jahre Krähenloch – doch es gab keine einzige Ehrung. Doch auch ohne Auszeichnungen verdienstvoller und langjähriger Zunftmitglieder erlebte die Narrenschar beim Zunftabend ein buntes Allerlei an einem bislang wenig bekannten Fleckchen Erde im Ort zwischen Donauufer und dem Höhenzug der Länge. Der Trip führte nach Little China. Dort angekommen, bauten die Raben aus dem Krähenloch ihr Nest. Auch die Burgbläri waren dabei. Das Publikum begleitete mit lautem Klatschen die beiden Brauchtumstänze. Die Zunftkapelle der Donaumusikanten stimmte das Publikum auf seinem Chinatrip musikalisch ein. Spätestens als "Alle Vögel sind schon da" aus ihren Instrumenten erklang, waren alle Blicke auf das Geschehen auf der Bühne und im Saal gerichtet. Dort erlebten sie eine fröhliche Brigitte Römer, die bei ihrem Debüt in der Bütt mit Witz, Esprit und Scharfsinn die Bewohner ihres Heimatortes unter die Lupe nahm. Dreieinhalb Jahre wohnt sie nun am Donauufer und lernte in dieser Zeit ein lustiges und festfreudiges Volk kennen, in welchem es vieles doppelt gibt.

Einen umgekehrten Weg waren die einstigen Jugend-Tanzgruppen Supreme und Explosion gegangen, die erstmal gemeinsam unter ihrem neuen Namen "Suplosion" tänzerisch das Publikum begeisterten. Im Schlepptau mit weiteren netten Gesellen eroberten die Landfrauen mit ihrem Tanz die Herzen des Narrenvolks. Auch im vergangenen Jahr verfolgte Ehrenvorsitzender Bernfried Huber aufmerksam das Ortgeschehen. So fiel es leicht, in der Bütt so manchem Narr und Bürger den Spiegel vorzuhalten. In seiner bekannten Direktheit erinnerte er noch einmal an herausragende Geschichten, die das Leben schrieb. Auch vergaß er nicht die Erwähnung eines aufmerksamen Nachbarn, der die Hallensanierung mit Argusaugen verfolgt.

Fröhlichkeit blieb Trumpf beim Ball in Little Chinatown. Die Tanzgruppe Semi Secco bot eine Show vom Feinsten, die Burgbläri tauchten in die Finessen eines chinesischen Glücksspiels ein. Der entmachtete Ortsvorsteher Norbert Weber und Elferrat Christian Ohnmacht zogen mit ihrem Handtuchtanz die Blicke der holden Weiblichkeit auf sich. Der Schluss gehörte den Elferratsfrauen und ihren Mannen, die sich mit Tanz und Lied in die Herzen des Publikums schwangen.