Geisingen/Engen Zeugen gesucht zu Überholunfall auf Autobahn

Zu einem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 17 Uhr bei einem Überholvorgang eines Sattelzugs mit einem VW Polo zwischen Engen und Geisingen auf der Autobahn 81 vor der Immensitzbrücke ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen dringend Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wechselte ein in Richtung Norden beziehungsweise Stuttgart fahrender Sattelzug ohne zu blinken vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um ein vorausfahrendes Wohnmobil zu überholen. Ein bereits auf der linken Spur befindlicher Fahrer eines VW Polos musste deshalb nach links ausweichen, geriet dabei ins Schleudern und prallte mit seinem Wagen in die Mittelschutzplanken. Von dort wurde der Polo abgewiesen und von der Front des Sattelzugs erfasst. Personen wurden dabei nicht verletzt. Am nicht mehr fahrbereiten Auto entstand ein Schaden von rund 7000 Euro. Der Unfallschaden am Sattelzug dürfte etwa 3000 Euro betragen. Auch vorhandene Verkehrseinrichtungen wurden mit knapp 800 Euro in Mitleidenschaft gezogen. Da die Unfallbeteiligten gegensätzliche Angaben zum Unfallablauf machen, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer 07733/99600 zu melden.