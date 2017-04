Leipferdingen Willi Weh neues Ehrenmitglied der Leipferdinger Feuerwehr

Feuerwehrabteilung Leipferdingen zeichnet verdiente Kameraden aus und befördert Wehrmänner.

Einen eindrucksvollen Vertrauensbeweis erhielt Kommandant Tobias Heizmann in der Generalversammlung der Feuerwehr. Er wurde in seinem Amt für die nächsten fünf Jahre einstimmig bestätigt. In Würdigung seiner Verdienste für die Feuerwehr wurde Willi Weh zum weiteren Ehrenmitglied ernannt. Der Bericht von Schriftführer Armin Mahler verdeutlichte, dass die Wehr im vergangenen Jahr wieder in beachtlichem Umfange gefordert war. Neben Bränden bezogen sich die Einsätze, auf deren Ablauf der Kommandant detailliert einging, auch auf technische Hilfeleistungen und Amtshilfen für Rettungsdienste. Maxi Müller erstattete den Probenbericht. An den zwölf Sollproben nahmen 62 Prozent der Wehrmänner teil, was gegenüber dem Vorjahr zur Freude von Kommandant Heizmann eine erfreuliche Steigerung von zehn Prozent bedeutet. Bei einem Zugang zählt die Wehr derzeit 30 aktive Mitglieder. 13 Kameraden befinden sich in der Altersmannschaft. Altersobmann und Ehrenkommandant Ernst Mutzel konnte über zahlreichen Aktivitäten der Senioren berichten.

Viele Mitglieder zeichnen sich durch eine lange Treue zur Feuerwehr aus. Kreisverbandsvorsitzender Ernst Heinemann konnte somit zahlreiche Ehrungen aussprechen: Für zehn Jahre erhielten das bronzene Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes Tuttlingen Rolf Schey, Patric Frank, Martin Huber und Daniel Frank. Für 30 Jahre wurden mit dem goldenen Ehrenzeichen ausgezeichnet: Wolfgang Fluck, Klaus-Dieter Weh, Helmar Weh, Andreas Frank, Armin Frank und Armin Mahler, die als Anerkennung vom Kommandanten auch einen Steinkrug mit Widmung erhielten. Stadtkommandant Andreas Benz beförderte zu Oberfeuerwehrmännern Fabian Mahler, Adrian Frank, Rolf Schey, Maximilian Müller, Daniel Frank; zu Hauptfeuerwehrmännern Andreas Frank, Helmar Weh und Armin Mahler und zu Hauptlöschmeistern Klaus-Dieter Weh und Wolfgang Fluck. Der Kommandant informierte, dass die Ausstattung mit den neuen Uniformen im laufenden Jahr erfolgt. Die Vorarbeiten zur Planung des Feuerwehrhauses sind angelaufen.