Geisingen Wieder ein Exemplar in unserer Region? Wolf auf Gemarkung Geisingen gesichtet

Auf der Gemarkung Geisingen wurde kürzlich ein Wolf gesichtet.

Ein Wolf auf der Gemarkung Geisingen? Vor rund drei Wochen streifte ein Isegrim durch die Geisinger Wälder. Ein Jäger hat einen Wolf in seinem Revier bei Kirchen-Hausen beobachtet und drei Tage später wurde er von Arbeitern im Bereich zwischen Langensteig (Roßhütte) und dem Amtenhauser Tal gesichtet.



Seither wurde kein Wolf mehr gesehen. Revierleiter Karl-Ernst Rapp sind auch keine weiteren Sichtungen bekannt, er glaubt, dass der Wolf schon längst irgendwo anders ist. Ausschließen kann man in den ausgedehnten Waldgebieten in der Region aber nicht, dass er sich noch irgendwo aufhält.



