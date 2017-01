Kirchen-Hausen Wie ein uriger Kirchen-Hausener Hexenbesen entsteht

Die Narren führen Kinder an das Brauchtum heran. Gemeinsam werden Utensilien für die kommende Fasnet gebastelt.

Kinder und Jugendliche für die Traditionspflege der Fastnacht begeistert hat eindrucksvoll die Narrenzunft Kirchen-Hausen mit einem Workshop für den Nachwuchs. Für die Fasnet wurde in der Pausenhalle der Kirchen-Hausener Schule gebastelt und gewerkelt. Dort wurden einerseits Trommeln hergestellt, andererseits aber auch Hemdglonkerhäs wie schon zwei Jahre zuvor, neu dabei war aber auch das Herstellen von Zotteln für das Latscharihäs und das Herstellen von Besen für die Hexen.

Die Narren wollen die Kinder für Fastnacht möglichst früh begeistern. „In Kirchen-Hausen ging die Zahl der Antrommler in den letzten Jahren immer mehr zurück“, wie Zunftmeister Christoph Moriz betonte. Mit der Aktion im dritten Jahr hintereinander konnte diesem Trend gegengesteuert werden, viele Kinder waren mit ihren selbstgebastelten Trommeln beim Antrommeln schon dabei und haben auch stolz ihr Hemdglonkerhäs gezeigt, das sie selbst bemalt haben.

Über 30 Kinder in der Bandbreite von vier bis zehn Jahren waren bei der Neuauflage des Workshops dabei. Aus Blecheimern wurden Trommeln gebastelt, mit Schrauber und sonstigem Gerät und Material waren die Erwachsenen behilflich.

Ein richtiger Hemdglonker hat auch ein entsprechendes Hemdglonkerhemd an. Und auch diese Hemden wurden bemalt, sowohl mit einem Latschari, als auch mit einer Hexe. Buben, deren Väter in der Hexengruppe sind, haben ihre Zugehörigkeit klar gemalt. Mit viel Geduld waren die Kinder am Werk, und so manche Hose bekam dann auch noch etwas Farbe ab.

Ergänzt wurde in diesem Jahr dieser Workshop mit dem Binden von Hexenbesen und der Herstellung von Zotteln. Ehrennarrenvater Hans Albert besorgte knorrige Äste als Stiel für die Besen. Hierfür hat er den Blick in der Landschaft und im Wald. Er und sein Enkel David schleppten auch eine Menge Besenreisig an, und dann ging es am Bindestock zur Sache, beobachtet von den kleinen Hexen, wie nun ihre Besen zusammengebunden wurden, unter Mithilfe zahlreicher Hexen sowie Narrenräten und Zunftmeister Christoph Moriz. Auch Latscharimutter Judith Gebauer mit zahlreichen weiteren Latscharis war dabei und leiteten die Kinder beim Anmalen von Shirts, Hemden und den Trommeln an. Wie man die Zotteln für den Latschari herstellt wurde auch gezeigt, aus einem Berg von Wollknäueln wurden Stück geschnitten und dann teilweise auch mit Hilfe von Akkuschraubern zusammengedreht. Am Schmotzigen Donnerstag werden die Akteure mit ihren Trommeln auf jeden Fall dabei sein. Und mancher knorrige Hexenbesenstiel, jeder ein Unikat der Natur, sorgt dann bei den kleinen Hexen für Bewunderung.





Brauchtumspflege

