Geisingen Weihnachten in den Geisinger Kirchen

An den Weihnachtsfeiertagen finden in der Region Geisingen in den katholischen Kirchen wie auch in der evangelischen Markuskirche zahlreiche Gottesdienste am heiligen Abend und an den beiden Feiertagen statt.

Am heiligen Abend, am Samstag 24. Dezember, ist in Geisingen bereits um 16.30 Uhr eine feierliche Christmette mit Pfarrer Adolf Buhl mit einem Krippenspiel sowie Umrahmung durch den Kirchenchor. Um 17 Uhr sind dann gleich vier weitere Gottesdienste oder Feiern. In Leipferdingen findet eine Christmette statt, die Pfarrer Gehrke zelebriert. In Aulfingen ist ebenfalls um 17 Uhr eine Wort-Gottes-Feier, in Gutmadingen eine Krippenfeier und in Kirchen-Hausen eine Wort-Gottes-Feier mit Krippenspiel. Im Anschluss daran spielt die Bläserjugend noch einige Weihnachtslieder beim Lindenbaum und schenkt Glühwein und Punsch aus.

Am Sonntag, 25. Dezember, ist in Gutmadingen um 8.30 Uhr ein Hochamt, um zehn Uhr in Leipferdingen eine Krippenfeier mit Kindersegnung und um 10.15 Uhr in Kirchen-Hausen eine Heilige Messe.

Am Montag, 26. Dezember, findet in Aulfingen um 8.30 Uhr ein Gottesdienst mit Kindersegnung und um 10 Uhr in Geisingen ebenfalls ein Gottesdienst mit Kindersegnung statt.

Die evangelische Kirchengemeinde lädt an Heiligabend um 16 Uhr zu einem Krippenspiel ein, um 19 Uhr ist ein Christnachtgottesdienst. Am ersten Weihnachtsfeiertag ist um neun Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, und am Sonntag um 10 Uhr ein Gottesdienst.