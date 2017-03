Geisingen Was Geisinger Vereine zum Thema Hygiene wissen müssen

Experten schulen 60 Geisinger Vereinsvertreter. Tipps zu Kühlkette, Kleidung und Verordnungen.

Welche Anforderungen werden bei der Herstellung und dem Verkauf von Lebensmitteln auch an die Vereine gestellt? Antworten auf diese Fragen gaben in Geisingen der Leiter des Gesundheitsamtes Tuttlingen, Siegfried Eichin und Bernd Hagen vom Veterinäramt Tuttlingen, der stattlichen Anzahl von 60 Vertretern der Vereine der Region Geisingen. Bei der Terminbesprechung der Vereine wurde nicht nur im Vorfeld des Straßenfestes angeregt, für die Vertreter und Verantwortlichen der Vereine vor Beginn der Festsaison wieder eine solche Schulung anzubieten. Paul Haug, Vorsitzender der Anglervereinigung Geisingen, hat die Schulung organisiert. „Diese Veranstaltung ist in der Form und vor allem in der Dimension der Teilnehmerzahl und Anzahl der Vereine im Landkreis einmalig“, lobten Eichin und Hagen. Bernd Hagen referierte über die Zubereitung und Verarbeitung sowie den Verkauf von Lebensmitteln, während der Leiter des Gesundheitsamtes Eichin über die Hygieneanforderung an das Personal sprach.