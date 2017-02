Gutmadingen Während Brummifahrer schläft, schlauchen Diebe Diesel ab

Die Schlafpause eines Lastwagenfahrers am Fuße des Wartenbergs bei Geisingen haben dreiste Diebe genutzt, um aus seinem Lastwagen Diesel abzuschlauchen.

Unbekannte Täter haben von Mittwoch, 19.20 Uhr, bis Donnerstag, 6 Uhr, aus dem Tank eines Lastwagens rund 300 Liter Diesel abgeschlaucht. Der Lastwagen war nach Polizeiangaben in der fraglichen Zeit auf dem Parkplatz "Veschperplätzle" an der Bundesstraße 31 in Höhe Wartenberg geparkt. Während der Fahrer in seiner Kabine schlief, brachen die Täter den Tankdeckel auf und stahlen den Kraftstoff. Der Schaden wird auf rund 345 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461/9410 entgegen.