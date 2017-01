Kirchen-Hausen Vorzeigejugendclub Kirchen-Hausen feiert 45-Jähriges

Der Jugendclub Kirchen-Hausen feiert in diesem Jahr sein 45-jähriges Bestehen und gilt als einer der ältesten Jugendclubs der ganzen Region Geisingen. Es gab nicht nur Zeiten, in denen alles in Butter war, aber wenn es irgendwo klemmte, stand die Bevölkerung hinter dem Club. Denn es gibt kaum jemand in Kirchen-Hausen, der in seiner Jugendzeit nicht im Club Besucher oder Mitglied und gar Mitglied im Vorstandsteam war.

Vor 15 Jahren stemmten die Mitglieder des Clubs, wie er in Kirchen-Hausen bezeichnet wird, ein ehrgeiziges Vorhaben mit dem Neubau der Clubheims beim Pfarrhaus. Vor fünf Jahren initiierte der Club zum 40-jährigen Bestehen das Rasentraktorrennen, das inzwischen der Musikverein beziehungsweise die Bläserjugend im zweijährigen Turnus organisiert und das am 27. und 28. Mai stattfindet. Doch auch dort wird man ehemalige Teammitglieder in verantwortlichen Positionen anderer Vereine sehen.

Der Vorzeigejugendclub ist nach genauerer Betrachtung der Entwicklung und Veränderung des Leitungsteams der letzten Jahre auch eine Kaderschmiede für künftige Führungskräfte der Vereine. Schon früh werden junge Mitglieder des Clubs in die Rolle verantwortlicher Führungspositionen gewählt. Meist beginnen sie als sogenannte Beisitzer, werden hier auch mal wieder abgewählt und zwei Jahre später erneut berufen, dann folgen weitergehende Aufgaben bis hin zum Ansprechpartner des Clubs. Geleitet wird der Club nach wie vor als Team, aber einer hat das Sagen, und dies ist derzeit Mario Pekau. Bei der Generalversammlung gab es mit Benedikt Elsäßer ein neues Gesicht im Team, Lina Moriz hat ihr Amt im Team abgegeben. Die anderen Mitglieder Lukas Rapp, Mario Pekau, Pascal Stihl, Kevin Heitz, Elias Stihl und Catharina Honold wurden im Amt bestätigt. So „männerlastig“ war das Team aber nicht immer.

Judith Gebauer sprach den Jugendlichen den Dank für die vielen Aktionen im Namen des Pfarrgemeinderates aus. Der Club steht unter dem Patronat der Pfarrgemeinde. Im letzten Jahr waren die Mitglieder wieder für die Ausrichtung des Seniorennachmittages verantwortlich, legten einen Blumenteppich an Fronleichnam oder waren am Kinderferienprogramm dabei.

Auch während des Jahres ist der Club mit vielen Aktionen aktiv, nicht nur an Fastnacht. Das 45-jährige Bestehen des Clubs wird dann am 2. und 3. September gefeiert. Hinter der Festhalle in Kirchen-Hausen werden verschiedene Zelte und Stände aufgebaut. Am Samstag sind eine Band und ein DJ engagiert, am Sonntag findet zuerst ein Gottesdienst statt und nach dem Mittagessen ist ein Programm für Kinder geplant, also für die künftigen Clubmitglieder.



Der Jugendclub

Am 22. Oktober 1972 startete das Pilotprojekt Jugendclub Kirchen-Hausen, das zuerst auf sechs Monate Probe befristet wurde, um zu sehen, ob dieses Projekt auch seinen erwünschten Effekt haben würde. Daraus wurden nun 45 Jahre. Der Jugendclub Kirchen-Hausen feiert am 2. und 3. September sein 45-jähriges Bestehen. In diesem Jahr plant der Club wieder viele Aktionen. Von der Fasnetfete am 22. Februar an, finden das ganze Jahr hindurch Veranstaltungen statt, seien es kirchliche oder weltliche Anlässe.