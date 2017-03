Immendingen/Geisingen Vorsitzender des Hegerings Immendingen moniert Lücken im Jagd- und Wildtiermanagement-Gesetz

Reinhold Elsässer warnt bei Versammlung: Tierseuchen auf dem Vormarsch

Die Herausforderungen, mit denen sich die Jägerschaft konfrontiert sieht, skizzierte der scheidende Vorsitzende Reinhold Elsäßer jetzt bei der Jahreshauptversammlung des Hegerings Immendingen im Gasthaus Sternen in Kirchen-Hausen.

Obwohl die Jäger in Baden-Württemberg im zurückliegenden Jagdjahr 2015/16 rund 68 000 Wildschweine – und damit rund 40 Prozent mehr als im vorangegangenen Jagdjahr – erlegt hätten, richteten die rasant steigenden Schwarzwildbestände immer wieder große Schäden an, erklärte Elsäßer und plädierte für die Aufnahme einer praxistauglichen Wildschadensregulierung in das Jagd- und Wildtiermanagement-Gesetz (JWMG). „Bislang gilt eine 80/20-Regelung, das heißt die Jagdpächter übernehmen 80 Prozent der auf Äckern entstandenen Wildschäden, die Landwirte 20 Prozent. Mit dieser Regelung sind weder die Landwirte noch die Jäger zufrieden. Daher fordern wir eine Erweiterung des JWMG um einen gesetzlichen Rahmen für ein Wildschadensausgleichsystem, das von allen Beteiligten – Landwirte, Förster, Eigentümer und Jäger – mitgetragen werden kann“, meinte Elsäßer.

Außerdem verwies Reinhold Eläßer auf Seuchengefahren. Das für Hunde gefährliche Staupe-Virus breite sich zunehmend unter Füchsen aus. Mit der Einführung des neuen Jagd- und Wildtiermanagement-Gesetzes zum 1. April 2015 sei die Jagdzeit auf den Fuchs deutlich eingeschränkt worden. Insbesondere, weil in den Monaten Mai bis Juli keine flächendeckende Jungfuchsbejagung mehr zugelassen sei, sei ein wirksames Eingreifen der Jäger in die Fuchspopulation nicht mehr möglich. Deshalb sei ein weiterer Anstieg der Fuchspopulation und damit auch ein Anwachsen der Staupe-Seuchengefahr zu erwarten.

Zudem sei die Afrikanische Schweinepest, eine unheilbare Viruserkrankung, die Wild- und Hausschweine befällt, weiter auf dem Vormarsch Richtung Deutschland. „Gegen diese verheerende Tierseuche gibt es keinen Impfstoff. Zur Vorbeugung und Bekämpfung kommen lediglich hygienische Maßnahmen und eine Reduktion der Wildschweinbestände in Frage“, betonte Elsäßer. Kreisjägermeister Horst Joachim Wehn sah gar die Existenz vieler landwirtschaftlicher Betriebe akut bedroht, wenn gegen die Afrikanische Schweinepest nicht frühzeitig und konzertiert vorgegangen werde.

Auch der Biber beschäftigt die Jägerschaft. „Kommt der 2018 erstmals vorzulegende landesweite Wildtierbericht zu dem Ergebnis, dass ein stark gestiegener Biberbestand zu enormen Schäden in Landwirtschaft und Wasserbau führt, ist davon auszugehen, dass der Biber dem Jagdrecht zugeführt wird“, schlussfolgerte der langjährige Vorsitzende des Hegerings Immendingen. Offen bleibe die Frage, wer dann für die Biberschäden hafte. Auch dies sei ein Indiz dafür, dass das Jagd- und Wildtiermanagement-Gesetz nicht ausgereift sei und in der Praxis erhebliche Lücken aufweise, so Elsäßer.

Abschließend plädierte Elsäßer für den verstärkten Einsatz mehrjähriger Wildpflanzenmischungen anstelle von herkömmlichen Energiepflanzen, wie etwa Mais. Der Anbau ertragreicher Wildpflanzenmischungen als alternative Methode zur Biomasseproduktion verbinde den Klimaschutz mit den Zielen des Natur- und Artenschutzes.