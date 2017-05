Kirchen-Hausen Vorarbeiten für Kirchen-Hausener Dorffest laufen

Während die Musiker das Zelt für Kirchen-Hausens beliebtes Fest vorbereiten, schrauben die Rennfahrer an ihren Rasenmähern.

Buchstäblich rund geht es am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Mai, in Kirchen-Hausen beim Rasenmähertraktorrennen. Im Rahmen des 40. Dorffestes des Musikvereins Kirchen-Hausen findet das Rasenmäherrennen statt. Für die Helfer und die Aktiven des Musikvereins begann das Fest bereits mit dem Aufbau am Samstag. Viele Hände halfen mit das Zelt sowie die Anbauten aufzustellen, das Dorffeste startet traditionell am Vatertag, 25. Mai. Organisatorisch hat das Fest für die Verantwortlichen natürlich schon längst begonnen, nach der Organisation folgen dann der Aufbau und das Fest.

Beim Rasenmähertraktorrennen dürften sich sowohl die Serienfahrzeuge, die lediglich ohne Mähwerk fahren müssen, aber sonst keine Veränderungen erfahren haben, ein heißes Rennen liefern, mehr noch aber die sogenannte freie Klasse. Hier ist die einzige Vorgabe, dass ein Fahrgestell eines Rasentraktors verwendet werden muss, der Rest ist den Bastlern überlassen. Und die sind nicht nur in der Region Geisingen schon längere Zeit am Basteln, sondern auch darüberhinaus.

Motoren bis zu 70 PS werden verbaut, noch laufen nicht alle Fahrzeuge so, wie es sich die Bastler das wünschen. Hält der Rahmen?, ist meist die Frage, oder liegt das Gefährt mit vielen Pferdestärken richtig auf dem Rasen? Am Samstagabend ist ein Geschicklichkeitsfahren mit dem sogenannten Wild Cart des Musikvereins geplant. Mit dem kann auch am Sonntag mitgefahren werden, am Sonntag startet dann das Rennen um 11.30 Uhr.