Immendingen Vier Tage musikalische Vielfalt in Leipferdingen

Leipferdinger Polyhymnia-Musiker rufen zum Brunnenfest. Auftritt der Lollies einer der Höhepunkte

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr findet das Leipferdinger Brunnenfest, die herausragende Veranstaltung des Musikvereins Polyhymnia, auch heuer wieder im Millibachstadl statt. Am Wochenende vom 30. Juni bis 3. Juli lässt sich mit schwungvoller Musik, kulinarischen Köstlichkeiten und einem attraktiven Programm genüsslich im Geisinger Ortsteil feiern. Die vier Festtage mit einer Ausstrahlung in die ganze Region gestaltet sich zu einem Festival der Blas- und Volksmusik.

Ein besonderer Höhepunkt wird am Samstagabend geboten. Mit der bekannten Partyband, den Lollies, die auf dem Cannstatter Wasen die Zelte füllen, wird auf den Lederhosengaudizug aufgestiegen. Im Festzelt heißt es: "Hau dä Zapfä inne“. Für diese Veranstaltung kann man sich schon vorab Plätze sichern. Karten sind im Vorverkauf per E-Mail unter ticket@mvleipferdingen.de erhältlich. Während der Festtage bieten zudem neun befreundete Kapellen jede Menge Blasmusik. Zur Einstimmung sorgen schon am Freitagabend drei Kapellen für Stimmung und Unterhaltung.

Die offizielle Eröffnung gestalten am Samstagnachmittag die Leipferdinger Polyhymnia Musikanten zusammen mit dem Kirchenchor St. Michael, dem Männergesangverein 1871 Eintracht und der Jugendkapelle des Gastgebers. Besonders hochwertige Blasmusik können die Besucher am Sonntag ab 11 Uhr im phantasievoll geschmückten Festzelt erleben. Im Programm geht es am Montag weiter mit dem Kinder- und Rentnernachmittag und dem Handwerkervesper. Zum Festausklang geben die Musikvereine Watterdingen-Weil und Riedböhringen alles, um die Gäste nochmals in Hochstimmung zu versetzen.

Auch mit der Bewirtung sind die Aktiven um die Vorsitzende Felizitas Thiel kreativ. Als Besonderheit weithin kann am Brunnenfest ein Maß Bier genossen werden. Am Weizenbierstand gibt es den Bierschemel nach dem Motto "zahle zehn, trinke elf". Eine große Auswahl an Speisen ist obligatorisch. Erstmals geboten wird die Polyhymnia-Platte mit einem Mix aus sämtlichen Gerichten.