Geisingen Viele Vorträge zum Luther-Jahr in Geisingen

Die Evangelische Gemeinde Geisingen feiert doppelt: Sowohl das Kirch- als auch das Reformationsjubiläum stehen an. Das neue Pfarrerehepaar hat sich derweil gut eingelebt.

Gut eingelebt und eingearbeitet hat sich in Geisingen das evangelische Pfarrerehepaar Silke Bauer-Gerold und Thomas Gerold. Fünf Monate sind sie nun in Geisingen. Thomas Gerold betreut Geisingen und Gutmadingen, Silke Baur-Gerold die Region Immendingen sowie die Kirchtalgemeinden Kirchen-Hausen, Aulfingen und Leipferdingen. Sie hat einen Fulltimejob, Thomas Gerold eine halbe Stelle, was natürlich auch den beiden Kindern geschuldet ist. “Wir fühlen uns in Geisingen wohl und die Arbeit in den beiden Kirchengemeinden macht Spaß“, betont Thomas Gerold, der mit seiner Familie im Geisinger Pfarrhaus an der Reckenbachstraße wohnt. Auch die Zusammenarbeit mit der katholischen Schwesterkirche sei gut.

2017 ist das Luther-Jahr. 500 Jahre ist es her, seit der Reformator seine 95 Thesen veröffentlichte und letztlich zur Spaltung der Kirche führte. Das war die Geburtsstunde der Reformation. Zahlreiche Veranstaltungen plant Thomas Gerold in diesem Jahr in Geisingen und dort wird auch noch das 60-jährige Bestehen der Markuskirche gefeiert. "Am 24. September ist hierfür ein Festgottesdienst mit anschließendem gemütlichen Beisammensein im evangelischen Gemeindehaus geplant", informierte Gerold.

Fünf Vorträge zur Reformation sind in den nächsten Monaten geplant, bei vier davon ist Thomas Gerold der Referent, beim fünften Pfarrer Banse aus Schwenningen. Auftakt ist am 10. März um 19.30 Uhr mit dem Vortrag „Solus Christus – Christus allein“. Welche Aktualität der Satz in Zeiten der Vielfalt der Religionen hat, zeigt dieser Vortrag. Der zweite Vortrag ist am Freitag, 24. März um 19.30 Uhr unter dem Motto „Sola gratia – Nur durch Gnade“. Diesen Satz schleuderte Luther den Ablasshändlern entgegen, die den Zugang zum Himmel zur Handelsware machen wollten. Der dritte Vortrag am 28. April stellt sich der Frage, ob die Bibel auch heute die geeignete Richtschnur für das Leben in der Kirche und des Einzelnen ist. Luther war überzeugt, dass die Schrift stärker als alle Traditionen und wichtiger als alle Priester und Pfarrer ist. Der vierte Vortrag „sola fide – allein der Glaube“ findet am 12. Mai statt. Der Mensch von heute will alles im Griff haben. "Das Prinzip allein der Glaube sagt, dass wir voll und ganz von jemand anderen abhängen", erklärt Thomas Gerold. Der fünfte Vortrag am 30. Juni hat das Leben von Martin Luther zum Inhalt. Der inzwischen pensionierte Pfarrer Frank Banse aus Schwenningen erzählt aus dem Leben von Martin Luther bei einem Glas Wein.

60 Jahre Markuskirche, die 1957 genau am Kirchweihsonntag eingeweiht wurde, wird am 24. September gefeiert, ehe dann am 31. Oktober ein Festgottesdienst zum Reformationsjubiläum stattfindet. Damit ist das Jubiläumsjahr in Geisingen noch nicht beendet. Am Abend des 31. Oktober ist ein Kirchenkino mit dem Spielfilm „Luther“ um 20.15 Uhr geplant und vom 26. November bis zum 2. Dezember findet eine Kinderbibelausstellung statt. Alle Veranstaltungen sind für alle Interessenten frei zugänglich.

Das Festjahr

