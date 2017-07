Geisingen Unfall auf A 81 bei Geisingen sorgt für Mega-Stau

Auf der A 81 bei Geisingen kam es Freitagnachmittag zu mehreren Unfällen mit einem langen Stau

Auf der A 81 kam es am Freitagnachmittag zu zwei Unfällen mit großem Stau. Die Einsatzkräfte rückten gegen 16.30 Uhr aus. Nach ersten Informationen meldeten Anrufer einen Verkehrsunfall. Ein Autofahrer war mit seinem weißen Pkw auf der A81 von Bad Dürrheim Richtung Geisingen unterwegs. Aufgrund eines Staus wollte der Fahrer von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln. Dabei übersah er einen auf der linken Spur fahrenden schwarzen Pkw. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und knallte in das Heck des weißen Pkw.



Dabei wurde das weiße Auto abgewiesen und knallte mit der Fahrerseite in die Leitplanken. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer des schwarzen Pkw, er musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Die Autobahnpolizei Zimmern ob Rottweil nahm die weiteren Ermittlungen auf. Durch den Unfall und die Sperrung der beiden Fahrspuren, kam es zu einem erheblichen Stau. In diesem Stau kam es ebenfalls zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Dadurch erhöhte sich der Stau auf eine Länge von circa sechs Kilometern. Die beiden Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand bei beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden. Eine Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.