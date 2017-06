Kirchen-Hausen Staubige Zeit in Kirchen-Hausen endet

Staubige Zeit in Kirchen-Hausen endet

Donautalstraße in Kirchen-Hausen erhält am Mittwoch ihre Asphaltschicht. Ab Donnerstag ist sie wieder befahrbar.

Vier Monate Baustellenlärm, vier Monate Staub, vier Monate fast keine Möglichkeit der Zufahrt zum Haus und zur Garage: Für die Anlieger der Donautalstraße in Kirchen-Hausen endet bald dieser Zustand. Am heutigen Dienstag, 27. Juni, wird in der Donautalstraße dem Staub der Garaus gemacht. Die Tragschicht wird eingebaut. Diese Tragschicht ist eine natürliche oder technisch hergestellte Mischung aus dem Bindemittel Bitumen und Gesteinskörnungen, die im Straßenbau für Fahrbahnbefestigungen verwendet wird. Wie Peter Kühnle von gleichnamigen Ingenieurbüro, der im Auftrag der Stadt die Planung und Bauleitung hat, mitteilt, ist die Straße dennoch erst ab Donnerstag befahrbar.

„Bei den derzeit hohen Temperaturen sollte das eingebaute Material abkühlen, um nicht wieder sofort Verdrückungen zu erhalten“, sagt der Experte. Fertig ist die Straße dann immer noch nicht, Ende Juli wird dann der oberste Fahrbahnbelag, der Feinbelag eingebaut. Dies erfolgt auf der gesamten Baustrecke, die sich ja in zwei Abschnitten aufteilt.

Im letzten Jahr wurde von der Kreuzung bei der Aitrachbrücke in Richtung Osten bis zur Einmündung der Schlemmersbrühlstraße saniert, ab März dieses Jahres dann ab der Aitrachbrücke bis kurz vor der Landesstraße 191. Erneuert wurden ja auch Kanal und Wasser, ferner waren bei den Baumaßnahmen noch die Infrastruktur für die Gasversorgung sowie Leerrohre für Breitband zu verlegen, was für die lange Bauzeit sorgte. Während des Einbaus des Feinbelages wird der gesamte Streckenabschnitt für ein bis zwei Tage komplett gesperrt.