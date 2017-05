Geisingen Startschuss für den neuen Geisinger Wohnpark

Zwei von vier geplanten Geschossbauten entstehen im Baugebiet "Alte Gärtnerei". Ein symbolischer Spatenstich läutet die Bauarbeiten ein.

Mit einem symbolischen Spatenstich gaben gestern Nachmittag Stefan Weißer, Geschäftsführer des Bauträgers SWR Büro für Bauleitung und Projektsteuerung, Bügermeister Walter Hengstler, Architekt Joachim Müller und Stadtplaner Thomas Kreuzer den offiziellen Startschuss für den Bau der ersten beiden von insgesamt vier geplanten Geschossbauten im neuen Wohnpark „Alte Gärtnerei“. Die beiden Gebäude auf dem zentral in Geisingen gelegenen Areal nehmen 25 Wohnungen unterschiedlicher Größe auf und sollen bereits im Dezember 2018 bezugsfertig sein. Der Baustellen-Zeremonie wohnten auch eine ganze Reihe Geisinger Stadträte sowie einige der angehenden Bauherren bei.

Sowohl Bürgermeister Hengstler als auch SWR-Geschäftsführer Stefan Weißer hoben in ihren kurzen Ansprachen die ausgesprochen konstruktive Zusammenarbeit zwischen Stadt und Bauträger im Zuge der Planungs- und Genehmigungsverfahren hervor. Das sei, betonten Hengstler und Weißer vor dem Hintergrund eigener Erfahrungswerte, durchaus nicht selbstverständlich bei derartigen Bauprojekten.

Mit der jetzt zur Umsetzung kommenden Wohnbebauung im Bereich „Alte Gärtnerei“ werde, so Bürgermeister Walter Hengstler, ein Bausegment bedient, das in den zurück liegenden rund zwei Jahrzehnten nicht mehr bedient worden sei. Im Geschosswohnungsbau habe Geisingen Nachholbedarf, zumal in den letzten drei Jahren die Nachfrage deutlich angezogen habe und mit Blick auf das in der Nachbarschaft im Aufbau befindliche Daimler Prüf- und Technologiezentrum Immendingen weiter steigen werde.

Das ehemalige Röhrle-Areal sei, betonte Hengstler, ein echtes Filetstück im Herzen Geisingens. Auch deshalb hätte die Stadt von vornherein Wert darauf gelegt, dass das Gebiet nicht unkontrolliert dem freien Markt überlassen wird, sondern die Stadt über den Erwerb des Grundstücks kontrollierenden Einfluss auf die künftige Ausgestaltung nehmen kann.

„Selbst als Bauträger auftreten wollten wir seitens der Stadt nicht. Aber es war uns wichtig, einen geeigneten Projektentwickler und Bauträger zu identifizieren, mit dem wir das Vorhaben „Alte Gärtnerei“ weiterführen können. Die Stadt habe Kontakt zu neun potentiellen Bauträgern gehabt, zwei seien in die engere Wahl gekommen und das SWR Büro für Bauleitung & Projektsteuerung habe sich sehr schnell als der für Geisingen am meisten geeignete Partner herauskristallisiert. „SWR hat sich im Verlauf der Planungen kompromissbereit gezeigt, beispielsweise die Bedenken und Anregungen der Anlieger ernst genommen und und in die weiteren Planungen überführt. Das ist nicht selbstverständlich“, bekräftigte der Bürgermeister.

Auch SWR-Geschäftsführer Stefan Weißer stellte auf die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Bauträger und Kommune ab. Das sei alles andere als selbstverständlich und ein wesentlicher Grund dafür, dass die Planungs- und Genehmigungsverfahren zügig abgeschlossen werden konnten.

Planungshoheit gesichert

Die Stadt Geisingen hat das Areal der ehemaligen Gärtnerei Röhrle an der Stadtgrabenstraße zum Jahrewechsel 2013/2014 erworben. Mit dem Kauf des rund 4200 Quadratmeter großen Areals in innerstädtischer Lage hat sich die Stadt ihre Planungshoheit gesichert, um künftige Nutzungsmöglichkeiten, die städtischen Interessen entgegenstehen könnten, auszuschließen. (tom)

Das Wohnpark-Projekt "Alte Gärtnerei" in Geisingen

Im kürzlich neu ausgewiesenen Baugebiet „Alte Gärtnerei“ auf dem ehemaligen Röhrle-Areal sollen vier Geschosswohnungsbauten entstehen. Für zwei davon ist jetzt mit dem Spatenstich der offizielle Startschuss für die Bauarbeiten gefallen.