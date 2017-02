Gutmadingen Starker Wind: Gutmadinger Narrenbaum verliert seine Spitze

Der Stammbaum aller Gutmadinger Narren, der zum Narrentreffen der Loräbieschter am 21. Januar aufgestellt worden ist, macht einen „gerupften“ Eindruck: Die Spitze des Baumes ist abgebrochen, sie hielt den heftigen Winden vor etlichen Tagen nicht stand.

Beim Narrenverein überlegt man derzeit noch, was man mit dem Baum macht. Montiert man eine Spitze mit einem Hubsteiger, fällt man den Baum und setzt einen neuen oder lässt man ihn stehen? Wenn er gefällt wird, muss auf jeden Fall ein neuer Baum her, denn das Risiko, einen gefällten Baum nochmals aufzustellen, geht niemand ein, da der Stamm beim Fall durchaus Risse bekommt, die man auf Anhieb nicht sieht. Aus dem Grund wurde auch ein Ersatzdolden angeschraubt, denn wenn Bäume noch im gefrorenen Zustand im Wald gefällt werden, bricht meist die Spitze ab oder hat Risse, weshalb viele Narrenvereine kein Risiko eingehen und eine Ersatzspitze anmontieren. Auf jeden Fall setzen die Gutmadinger Narren des Narrenvereins Krähenloch einen Narrenbaum. Entweder im angesammten Loch, wenn der doldenlose Baum gefällt wird, oder eben ein kleinerer Baum beim Brunnen in der Dorfmitte, wo sonst der Weihnachtsbaum steht.