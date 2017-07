Geisingen Stadtmauern aus Geisingen, Hüfingen, Bräunlingen und Villingen im Mittelpunkt

Schüler aus der Region veröffentlichen zwei Bücher mit geschichtlichem Hintergrund. Mehrgenerationenprojekt mit Bezug zur Baar.

Geisingen hat zwei neue Bücher mit dem Titel „Geschichten innerhalb und außerhalb der Stadtmauern“. Sie sind ab sofort bei Schreibwarengeschäft Höfler in Geisingen erhältlich. Das Buch wurde im Rahmen einer Veranstaltung an der Stadtmauer vorgestellt und an die rund 150 Mitwirkenden des Stadtmauerprojektes ausgegeben. Das Stadtmauerprojekt befasst sich aber nicht nur mit der Stadtmauer in Geisingen bei der alten Gerbe, sondern auch mit Stadtmauern von Bräunlingen, Hüfingen und Villingen. Lediglich an der Geisinger Stadtmauer wurde noch gearbeitet.

Initiatorin des Stadtmauerprojekts ist Monika Wenger aus Geisingen, die Kulturbeauftragte der Realschule Donaueschingen ist. Sie hatte das Projekt Stadtmauern mit ihren Schülern sowie der Schülerfirma Ajantha umgesetzt und die beiden Bücher mit dem Eigenverlag der Schülerfirma hergestellt.

"Die Schüler der Realschule kommen aus dem Raum Villingen, aus Donaueschingen, Hüfingen und Geisingen und so sind in den Büchern eben auch die Stadtmauern dieser anderen drei Städte enthalten", informierte Monika Wenger. "Zwei Jahre lang haben Schüler, Kindergartenkinder und auch Erwachsene bei diesem Mehrgenerationenprojekt mitgearbeitet", betonte Wenger. Dabei wurden die Funktionen von Stadtmauern geschichtlich und neuzeitlich betrachtet und bearbeitet.

Die Geschichten in den zwei Büchern wurden eng an den Chroniken der vier Städte entwickelt. Das Buch ist für Kinder und junggebliebende Erwachsene gedacht, aber auch für ältere Erwachsene durchaus lesenswert und interessant. Ziel der Bücher und des Projektes war und ist, Schüler auf die Stadtmauern aufmerksam zu machen. Ebenso das Leben und Wirken im Mittelalter in den Gemeinden. Der Inhalt des Buches spielt im 15. Jahrhundert und eine Fledermaus führt durch die beiden Bände. Die Geschichte ist kindgerecht erzählt und das Schatzkästchen, das im letzten Jahr in der Stadtmauer eingemauert wurde, spielt eine wichtige Rolle. Die Gegenstände, die in diesem Kästchen sind, sind in den Büchlein immer wieder zu finden.

Monika Wenger plant nunmehr ein weiteres Projekt. Das Thema lautet „Störche auf der Baar“. Kinder von der ganzen Baar sind zum Mitmachen eingeladen, sei es mit selbst gemalten Bildern, Fotos und Geschichten. Wer Interesse hieran hat, kann sich bei Monika Wenger unter der Telefonnummer 07704/974 85 melden.

Die Bücher

Die beiden Bände „Geschichten innerhalb und außerhalb der Stadtmauern" sind ab sofort erhältlich im Geisinger Schreibwarengeschäft Höfler. Band eins mit dem Thema Leben und Wirken im Mittelalter, Band zwei „Die Geisinger Schatzsuche – Mitmachgeschichten für Kinder“. Bei den Büchern und dem Stadtmauerprojekt haben insgesamt rund 200 Personen mitgewirkt. Beteiligt sind Theaterprojekte der Geisinger Schule, die Hector-Akademie Immendingen, Theaterprojekte, die Kindergärten Geisingen, die Realschule Donaueschingen, Realschule Villingen, Karl-Wacker-Schule Donaueschingen, Architekt Markus Uhrig, Hans Jürgen Klenner, die Montagsmänner sowie weitere Helfer. (ph)