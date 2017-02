Geisingen Sportverein Geisingen zieht Erfolgsbilanz

SV Geisingen ehrt zahlreiche Mitglieder. Sanierung der sanitären Anlagen große Herausforderung.

Sportlich ist der SV Geisinger derzeit gut aufgestellt, wie bei der Generalversammlung deutlich wurde. Im letzten Jahr wurde der Verein 90 Jahre alt, was vor wenigen Wochen nachgefeiert wurde und im Jubiläumsjahr stieg die erste Mannschaft in die Bezirksliga auf. Dort überwintert man derzeit auf dem vierten Tabellenplatz, punktgleich mit dem Dritten, hat aber erst 16 Spiele absolviert, der Spitzenreiter, der acht Punkte mehr hat, hat bereits 18 Spiele hinter sich gebracht.

Benjamin Degen, zuständig für den sportlichen Bereich des Vorstandsduos, bezeichnete 2016 als das erfolgreichste sportliche Jahr, die zweite Mannschaft wurde ebenfalls Vizemeister. "Der SV Geisingen ist maßgeblich an der Einbürgerung und Integration von neuen Einwohnern beteiligt", so Degen. Erfreuliches hatte der Vorsitzende Ralf Jauch zu verkünden, nämlich dass Marijan Tucakovic auch in der nächsten Saison den SV Geisingen trainiert, dies wurde mit entsprechendem Beifall quittiert. Der SV hat viele Aktivitäten nicht nur auf dem Rasen, sondern auch mit anderen Veranstaltungen und Terminen, wie Schriftführer Martin Bertsche berichtete. Zufrieden fiel der Kassenbericht von Christoph Heim aus. Der Verein hat derzeit 287 Mitglieder, davon sind 25 Damen. Zufrieden mit dem Trainingsbesuch ist auch Marijan Tucakovic für die erste, wie auch Daniel Benz für die zweite Mannschaft, weniger Benjamin Degen mit den Damen.

Neues aus der Fußballschule (FSG) berichtete Andreas Heidel, der an die Anwesenden appellierte, sich als Trainer und Betreuer zur Verfügung zu stellen. Von derzeit 115 Jugendlichen in der FSG sind 40 vom SV Geisingen, die betreut werden müssen. Die AH ist wieder aktiv, wie Jörg Wenzel berichtete. Bürgermeister Hengstler dankte den Mitgliedern des SV Geisingen für die vielfältige Arbeit und ging kurz auf die derzeitigen weitergehenden Geländeuntersuchungen für den Kunstrasenplatz ein.

Die geplante Sanierung der sanitären Anlagen stellen den SV vor eine große Herausforderung, die ersten Kostenschätzungen liegen bei rund 70 000 Euro. Am Straßenfest nimmt der Verein teil, im Rahmen des Triathlons findet am Samstag, 22. Juli, ein Spiel der Frauenmannschaften des SC Freiburg gegen den Hegauer FV in Geisingen statt.

Geehrt wurden für 20 Jahre aktiv Felix Frey, Danny Heidenfelder, Michael Riffel, Jörg Wenzel, Felix Gleichauf, Alexander Othmer, Johannes Gleichauf, für 25 Jahre passiv Gerhard Strutz und Markus Egle und für 50 Jahre Hansjörg Nicksch, Herbert Buss, Hubert Mayer, Willi Bayer, Helmut Moser und Alfons Martin.