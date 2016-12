Geisingen Sportverein Geisingen feiert 90. Geburtstag

Die Geisinger Kicker holen ein großes Fest nach. Dazu wird es ein buntes Programm am 5. Januar in der Geisinger Stadthalle geben.

Der Sportverein Geisingen eröffnet das Veranstaltungsjahr 2017 in Geisingen und feiert am 5. Januar mit wenigen Tagen Verspätung seinen 90. Geburtstag in der Stadthalle. Diverse Programmpunkte wie die Siitärießer oder Ballartist Patrick Bäurer sind geplant.

Der Sportverein Geisingen wurde in diesem Jahr 90 Jahre alt, das geplante Festwochenende fiel jedoch mit dem Blechduell zusammen und wurde abgesagt. Auf der Suche nach einem geeigneten Festtermin wurde der Vorstand mit den beiden Vorsitzenden Ralf Jauch, der für den Bereich allgemeine Vereinsverwaltung und Benjamin Degen, der für den Bereich Sport zuständig ist, bald fündig. "Man erinnerte sich an frühere Jahre mit dem traditionellen Termin 5. Januar", informierte Ralf Jauch. An diesem Termin waren jahrelang Theaterveranstaltungen und die bekannte SV-Tombola mit vielen Weinflaschen, bis sich die Veranstaltung aber mehr oder weniger totlief.

90 Jahre SV Geisingen sind neun Jahrzehnte organisierter Fußball. Vermutlich liegt die Gründung aber auch schon früher zurück, aber Unterlagen gibt es erst ab 1926. In der großen Breite (heute Karl-Jäck-Straße) entlang des Hochwasserdamms der Kötach hatte der Verein einst sein Domizil. Das Gelände gehörte teilweise der Stadt, teilweise privaten Eigentümern mit denen natürlich verhandelt werden musste, gerade als der Platz noch erweitert und im Norden noch ein Ausweichplatz (Hartplatz) angelegt wurde. Und nur mit Unterstützung durch die Stadt war es möglich, dort solange Fußball zu spielen. Der Verein hatte als einer der ersten Vereine in der ganzen Region eine Tribüne mit Duschmöglichkeiten, das Gebäude wurde in den 1960-er Jahren gebaut.

Bald wurden dann überall Clubhäuser gebaut und der Tribünenbau in Geisingen war auch in die Jahre gekommen und entsprach in keiner Weise mehr den Anforderungen. Es stellte sich die Frage hohe Investitionen am Standort oder Neubau. 1986 machten sich der Vorstand mit Gerd Riffel sowie der Gemeinderat Gedanken, eine Investition in der großen Breite kam nicht mehr in Frage, da dort das neue Baugebiet entstehen sollte. So wurde die Verlegung der Sportplätze sowie der Bau des Clubheims auf dem Gelände des Sport- und Freizeitzentrums Espen, heute Danuterra, in die Wege geleitet.

Im September 1989 konnte der Verein bereits den Spielbetrieb auf dem neuen Platz aufnehmen und hat seither dort seine Bleibe. Das Clubheim, das auch Entenburg genannt wird, hat den Namen vom Hochwasser 1990, als der Espen total unter Wasser stand und die Enten vom Espenweiher Zuflucht beim Clubheim im Eingangsbereich fanden. Viel Wasser fehlte jedoch nicht, dann wäre auch das etwas erhöht gebaute Clubheim unter Wasser gestanden. Immer wieder wurde am Clubheim gebaut und investiert. Solarpaneelen wurden montiert, das Wasser wird mit Sonnenenergie erhitzt.

Und auch sportlich hat der SV Geisingen im Jubiläumsjahr sich selbst ein Geschenk gemacht: Der Wiederaufstieg in die Bezirksliga, in der man derzeit auf dem vierten Tabellenplatz überwintert. Der Nachwuchs mit Ausnahme der Bambinis und F-Jugend trainiert und spielt in der Fußballschule, und neben den beiden aktiven Mannschaften hat der Verein auch noch eine Mädchen- und eine Damenmannschaft.

Das Fest

