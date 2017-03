Kirchen-Hausen Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen zieht erfolgreiche Jahresbilanz

Rühriger Kirchen-Hausener Verein ehrt langjährige Mitglieder. Geänderte Veranstaltungstermine haben sich bewährt.

Erfolgreiche sportliche Bilanzen konnten bei der Hauptversammlung der Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen gezogen werden, wenngleich die erste Mannschaft in der Kreisliga B spielt und dort derzeit auf dem vierten Platz liegt. Im letzten Jahr fand das Sportfest mit dem ersten XXL-Kickerturnier statt, in diesem Jahr wird wegen des Clubheimneubaus kein Sportfest veranstaltet. Die Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen hat derzeit 337 Mitglieder, davon sind 57 Mädchen und Frauen. In der Jugendabteilung werden die F-Jugendlichen und Bambinis betreut, die anderen Jugendlichen sind in der Fußballschule. Christian Haug gab seinen letzten Bereich als Jugendleiter, er stellt das Amt nach sechs Jahren zur Verfügung. Er appellierte an die Mitglieder, die Jugend aktiv zu unterstützen, worauf Ingo Keller ergänzte: „Die Jugend ist unser Rückgrat und unsere Zukunft“. Wirtschaftlich hat die Sportgemeinschaft positiv abgeschnitten, was ein kleines Polster für den Clubheimneubau verschafft.

In den letzten Jahren wurde einiges an traditionellen Terminen umstrukturiert. So die Gemeindeweihnachtsfeier in eine Theatergaudi umgewandelt und erfolgreich zeitlich eine Woche vorverlegt, das Sportwochenende wurde neu organisiert. Der Verein hat derzeit nur noch zwei Schiedsrichter und sucht hier dringend Verstärkung.

Der Verein hat eine stabile Mitgliederentwicklung und eine gut funktionierende Vorstandschaft, was auch Ewald Stihl in Vertretung von Ortsvorsteher Christoph Moriz bescheinigte. Geehrt werden konnten bei der Versammlung treue Mitglieder. Tonis Schreiter für zehn Jahre, Yannic Thoma für 20 Jahre, der scheidende Ingo Keller vom Vorstandsteam, Christian Aschmann und Daniel Reußenzehn.